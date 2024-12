Oben ohne im Pool: Bärbel polarisiert bei "Golden Bachelor"

In der aktuellen Episode des Golden Bachelors sorgt Kandidatin Bärbel für Aufsehen: In der luxuriösen Villa fühlt sie sich offenbar pudelwohl und entscheidet sich spontan dafür, oben ohne im Pool zu baden. "Ich bin jemand, der gerne oben ohne geht, weil das einfach befreiender ist", erklärt die 73-Jährige. Ihre Mitstreiterinnen sind überrascht und reagieren unterschiedlich auf Bärbels freizügige Aktion. Während einige Frauen irritiert sind, nehmen andere die Situation gelassen hin.

Simone kann ihren Unmut über Bärbels Auftritt kaum verbergen: "Ich war fassungslos. Weil ich dachte, bin ich im falschen Format oder was ist hier los?", äußert sich die Yogalehrerin entrüstet. Britta ist zu diesem Zeitpunkt die Einzige, die das Verhalten ihrer Mitstreiterin nicht kritisiert: "Sie hat ja eine schöne Brust, die kann sie ja zeigen." Auch später liegt Bärbel wieder halbnackt auf einer Luftmatratze im Pool und genießt die Sonne – die anderen Damen plaudern derweil in lockerer Runde über die Erotikplattform OnlyFans.

Die Damen kämpfen in der Kuppelshow um das Herz des ehemaligen Gesamtschulleiters Franz Stärk (73). Die Ehe des Rentners scheiterte an einer Affäre seiner Frau. "Dann tauchte plötzlich ein Kurschatten auf. Das war dann wohl jemand, der etwas bedient hat, was mir verloren gegangen ist. Also hat sich meine Frau von mir getrennt", erklärte der Rosenkavalier das Scheitern seiner Ehe.

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Bärbel

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

