"Golden Bachelor"-Franz' Ehe ging wegen Affäre in die Brüche

Der neue "Golden Bachelor" Franz Stärk (73) lässt kurz vor Showbeginn sein Liebesleben noch einmal Revue passieren. Seit 2015 ist der ehemalige Gesamtschullehrer schon von seiner Frau getrennt. Gegenüber RTL verrät er, wieso es nach 25 Jahren Ehe so weit kam. Franz erzählt davon, dass seine Frau und er sich auseinandergelebt hätten. Nach einiger Zeit habe sie dann jemanden auf ihrer Kur kennengelernt. "Dann tauchte plötzlich ein Kurschatten auf. Das war dann wohl jemand, der etwas bedient hat, was mir verloren gegangen ist. Also hat sich meine Frau von mir getrennt", betont der 73-Jährige.

Beide hatten sich gemeinsam eine Familie mit zwei Kindern und einem eigenen Haus aufgebaut. Für Franz war die Trennung damals unfreiwillig: "Ich wollte das so nicht und natürlich war das auch ein Schock für mich." Ganz offen gibt er preis, wie ihn die anschließende Scheidung emotional traf. Er habe zu dem Zeitpunkt oft "bitterlich geweint" und sei "völlig verzweifelt" gewesen. Trotz des Schmerzes rappelte er sich wieder auf und erinnert sich bis heute auch an die positiven Dinge: "Wir hatten wunderschöne Zeiten."

Nach insgesamt zwölf Jahren Single-Dasein ist der 73-Jährige bereit, sich wieder zu öffnen. "Wenn die Schmetterlinge da sind, spielt auch das Alter keine große Rolle mehr", stellt er in Bezug auf die anstehende TV-Show fest. Der erste deutsche "Golden Bachelor" weiß genau, was er jetzt in einer Frau sucht. Gegenüber Promiflash verrät er exklusiv: "Wenn sie humorvoll und lustig ist, über sich selbst lachen kann, ein bisschen Köpfchen hat, neugierig ist und Fragen stellt." Mit Sicherheit haben diese Eigenschaften viele der tollen 18 Kandidatinnen. Ob Franz die große Liebe findet, bleibt bis zum Sendungsfinale aber offen.

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, Der "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Kandidatinnen vom "Golden Bachelor" 2024

