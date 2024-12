Sebastian Ströbel pendelt für Familie Tausende Kilometer

Sebastian Ströbel (47) ist stolzer Ehemann und Vater von vier Kindern. Die sechsköpfige Familie lebt gemeinsam in Hamburg – beruflich ist der Schauspieler aber regelmäßig in Österreich zugange. Seit 2014 spielt er in "Die Bergretter" die Rolle des Leiters Markus Kofler – die Dreharbeiten für die Serie finden allerdings im rund 1.000 Kilometer entfernten Nachbarland statt. Für Sebastian ist also Pendeln angesagt, wie er im Interview mit Gala verrät. "Es gibt sehr oft Situationen, wo du Freitag halt spät drehst, das heißt, dann würde ich gleich nach dem Drehen vom Berg nachts Richtung München fahren, um dann am Morgen den allerersten Flieger nach Hamburg zu nehmen. Und am nächsten Tag muss ich dann wieder die gleiche Strecke runter", erklärt er. Hin und wieder fahre er die Strecke aber auch mit dem Auto, wobei er dann auch Übernachtungen an einer Autobahnraststätte einbaue.

Die ständige Pendelei gehe dem gebürtigen Karlsruher ab und zu "schon ganz schön auf die Socken", gibt er zu, doch im Großen und Ganzen nehmen er und auch seine Familie die Situation in Kauf. "Es bringt nichts, darüber zu jammern, und es gehört für mich einfach zum Job dazu", erklärt Sebastian und fügt hinzu: "Wir wissen alle, worauf ich mich eingelassen hab, die Familie unterstützt das." Sobald ein "Die Bergretter"-Block abgedreht ist, habe der 47-Jährige dann aber auch einige Monate, in denen er nur zu Hause ist. So beispielsweise von Mitte Oktober bis Anfang Februar. In dieser Zeit will er dann voll und ganz für seine Liebsten da sein und "alle Pflichten und Verantwortungen übernehmen", wie Sebastian betont.

Aktuell läuft bereits die 16. Staffel "Die Bergretter" im TV – und auch die findet schon bald ihr Ende. Auf die finale Folge, die zugleich die 100. Episode der beliebten ZDF-Serie ist, müssen die Fans allerdings noch ein wenig warten. Eigentlich sollte das Staffelfinale am 5. Dezember ausgestrahlt werden, eine kurzfristige Programmänderung hatte das jedoch verhindert. Das Ende der 16. Staffel bedeutet allerdings noch lange nicht das Ende der österreichischen Actionserie selbst: Ab Herbst 2025 soll eine weitere Staffel über die Bildschirme flackern.

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel, Schauspieler

Sabine Finger Fotografie Szene aus "Die Bergretter"

