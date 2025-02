Das ist Sebastian Ströbels Schlüssel für eine glückliche Ehe

Sebastian Ströbel (48), bekannt als Hauptdarsteller der Serie "Die Bergretter", hat in einem Interview mit Teleschau außergewöhnlich persönliche Einblicke in sein Privatleben gewährt. Der Schauspieler, der mit seiner Frau Kristina seit über der Hälfte seines Lebens zusammen ist, sprach offen über die Geheimnisse einer lang anhaltenden Beziehung. "Der Wille, dass man das zusammen hinbekommt, ist das Wichtigste", erklärte er. Entscheidend sei zudem eine gute Kommunikation und das bewusste Erinnern an die gemeinsamen Grundlagen. Sebastian betonte zudem: "Alles muss von beiden kommen, deshalb ist es auch so ein wahnsinniges Glücksspiel."

Trotz seines Lebens als Pendler zwischen Österreich, wo "Die Bergretter" gedreht wird, und Hamburg, der Heimat seiner Familie, findet Sebastian offenbar immer wieder Wege, die Liebe in den Mittelpunkt zu stellen. Mit Kristina hat er vier gemeinsame Töchter, die ihm ein wichtiges Verständnis von Liebe vermittelt haben. Besonders berührend schilderte er einen Moment aus der Zeit, als sein zweites Kind geboren wurde. "Ich hatte Angst, das zweite Kind nicht so lieben zu können wie das erste", gab er offen zu, erkannte aber, dass Liebe unendlich sei und nicht gemessen werden könne. Für Sebastian sei dies eine "total schöne Erkenntnis" gewesen.

Privat legt der aus Karlsruhe stammende Schauspieler großen Wert auf Nähe und Zusammenhalt. Die Familie spielt in seinem Leben eine Hauptrolle, auch wenn die vielen Drehtage fernab von Hamburg mitunter großen Einsatz verlangen. Kristina und die vier Mädchen stehen für ihn dennoch immer an erster Stelle. Neben seiner Rolle als Markus Kofler in "Die Bergretter", die er seit 2014 verkörpert, kann Sebastian auf eine lange Karriere in Film und Fernsehen zurückblicken. Doch es scheint, als seien es nicht die professionellen Erfolge, sondern vor allem seine Familie und die Kraft der Liebe, die ihn inspirieren und antreiben.

ZDF / Dominik Wilzok Heidi Klum (M.) und das "Die Bergretter"-Team

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

