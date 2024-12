So fing "Bergretter"-Star Sebastian Ströbels Karriere an

Heute Abend wird das ZDF das langersehnte Finale der 16. Staffel von "Die Bergretter" ausstrahlen. In der Hauptrolle des Markus Kofler begeistert Sebastian Ströbel (47) schon seit über zehn Jahren die Herzen der Zuschauer. Der Schauspieler hat mittlerweile einen festen Platz in der Serie – seine Karriere begann allerdings ganz woanders. Laut TV Spielfilm gab er bereits 1998 sein Schauspiel-Debüt. Dort spielte er in der vierten Staffel von "Kommissar Rex" die Rolle des Tom Friedmann. Darauf folgten einige kleine Auftritte in TV-Formaten, wie beispielsweise in "Familie Dr. Kleist".

Seine erste Filmrolle ergatterte er 2004 in "Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe". In der Liebeskomödie spielte er an der Seite von Filmstars wie Florian David Fitz (50), Karoline Herfurth (40) und Diana Amft (49). Im selben Jahr bekam er außerdem eine Hauptrolle in der Actionkomödie "Abgefahren – Mit Vollgas in die Liebe". Vor seiner ersten dauerhaften Rolle konnte er sich bis 2010 weitere Mini-Auftritte bei "SOKO Wismar", "Notruf Hafenkante" oder "Ein Fall für zwei" sichern.

Ab 2010 spielte er in "Countdown – Die Jagd beginnt" ganze 24 Folgen lang den Kriminalhauptkommissar Jan Brenner – seine erste durchgehende Rolle. Mit seiner Rolle als Markus Kofler hat Sebastian sich 2014 wohl den besten Deal gesichert. Im Finale der sechsten Staffel der Serie hatte er damals sein Debüt gegeben. Für seine Rolle sei der Drehstart allerdings ein traumatisches Erlebnis gewesen: In einer Szene rettete sein Vorgänger Martin Gruber (54) in der Rolle von Andreas Marthaler ein kleines Mädchen, indem er sich selbst von einem Seil abschnitt und so den Serientod fand. "Mit diesem Trauma trägt sich Markus immer noch rum", betont Sebastian in der Doku "Die Bergretter: Dreharbeiten am Limit".

Sabine Finger Fotografie Szene aus "Die Bergretter"

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

