Darum wird das Staffelfinale von "Die Bergretter" verschoben

Fans der beliebten ZDF-Serie "Die Bergretter" müssen sich in Geduld üben: Das mit Spannung erwartete Staffelfinale wird auf den 12. Dezember verschoben. Ursprünglich sollte die finale Folge der 16. Staffel, die zugleich die 100. Episode der Actionserie ist, am 5. Dezember ausgestrahlt werden – doch stattdessen zeigt das ZDF an diesem Abend die Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits". Diese überraschende Programmänderung, die über das ZDF-Presseportal mitgeteilt wurde, sorgt bei treuen Zuschauern der Serie für Unmut. Viele hatten sich schon auf die dramatischen Rettungsaktionen mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (47) gefreut.

Die stattdessen anstehende Gala wird von Carmen Nebel (68) moderiert und unterstützt die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Misereor" und "Brot für die Welt". Über 20 prominente Gäste, darunter Andrea Berg (58), Andreas Gabalier (40) sowie Carmens Stieftochter Ella Endlich (40), nehmen an der Sendung teil und sammeln live Spenden für den guten Zweck. Für Carmen ist es ein besonderer Abend, denn sie wird "Die schönsten Weihnachts-Hits" zum letzten Mal moderieren. Nach dem Ende von "Willkommen bei Carmen Nebel" und "Heiligabend mit Carmen Nebel" wird nun auch diese Weihnachtssendung eingestellt – zumindest in ihrer bisherigen Form. Ob die Verschiebung des "Bergretter"-Serienfinales mit diesem Abschied zusammenhängt, ist unklar.

Die kurzfristige Programmänderung mag für die Fans von "Die Bergretter" enttäuschend sein, doch sie können sich auf einen aufregenden Herbst 2025 freuen: Hier kehrt die Serie nämlich mit einer umfangreicheren Staffel zurück. Geplant sind sieben neue Folgen, die erneut dramatische Rettungsaktionen und emotionale Geschichten vor der beeindruckenden Alpenkulisse versprechen. Vermutlich wird der Hauptcast, darunter Sebastian als Markus Kofler, auch in der nächsten Staffel dabei sein. Neben den etablierten Stars bleibt die Serie auch für prominente Gastauftritte offen: 2023 etwa sorgte ein Kurzauftritt von Heidi Klum (51) für Aufsehen. Daher ist zu erwarten, dass die Actionserie auch in der kommenden Staffel packende Unterhaltung bieten und sich das Warten lohnen wird.

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

ZDF / Dominik Wilzok Heidi Klum (M.) und das "Die Bergretter"-Team

