"Die Bergretter"-Star bekommt eine eigene Krimiserie

Sebastian Ströbel (48), vor allem bekannt als Markus Kofler aus der beliebten ZDF-Serie Die Bergretter, bekommt eine eigene Krimireihe. Das gab RTL nun in einem Interview mit DWDL bekannt. Die neue Serie ist Teil der Primetime-Reihe "Tödlicher Dienst-Tag", die bereits mit Formaten wie "Dünentod" und "Alpentod" Erfolge feiert und im Schnitt etwa 3 Millionen Zuschauer pro Ausstrahlung erreicht. Wer noch an der Seite von Sebastian spielt oder wann die Dreharbeiten beginnen, ist bisher nicht bekannt. Produziert wird die neue Serie von der NdF, die auch hinter "Die Bergretter" und Der Bergdoktor steht.

Viele Details zur Rolle von Sebastian gibt es derzeit noch nicht, aber laut dem Sender ist es wahrscheinlich, dass er wieder einen Ermittler darstellen wird. In der Vergangenheit hat Sebastian bereits in Krimiformaten überzeugt: Von 2010 bis 2012 spielte er den Kriminalhauptkommissar Jan Brenner in "Countdown – Die Jagd beginnt". Damals wurde das Format allerdings nach drei Staffeln wegen schwacher Quoten beendet. Inzwischen feiert der Schauspieler größere Erfolge: Die Dreharbeiten zur 17. Staffel von "Die Bergretter" laufen bereits, die Ausstrahlung ist im Herbst 2025 geplant. Zudem steht auch eine Dokumentation mit Sebastian für das ZDF in den Startlöchern, in der er die Antarktis erkunden wird. 2023 war bereits die Doku "Sebastian Ströbel – Meine Alpen" erschienen.

Sebastian hat sich damit seit seinem Schauspieldebüt 1998 eindrucksvoll weiterentwickelt. Bereits damals zeigte er seine Wandelbarkeit in unterschiedlichsten Serien und TV-Formaten, bevor er später die große Bühne als Bergretter betrat. Privat gilt der beliebte Schauspieler als bodenständig und naturverbunden – die Liebe zu den Bergen ist nicht nur Drehkulisse, sondern angeblich auch echtes Hobby. Bereits häufiger sprach Sebastian in Interviews davon, dass sich an einem freien Tag für ihn alles um Familie und Outdoor-Abenteuer dreht.

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen

