Heute Abend heißt es in Sat.1 endlich wieder: Catch! In mehreren schweißtreibenden Runden versuchen die Teams von Comedian Luke Mockridge (31), Musikerin Jasmin Wagner (40) und Co., offizieller deutscher Meister im Fangen zu werden. Auch Schauspieler Sebastian Ströbel (43) wagt das sportliche TV-Unterfangen und führt dieses Mal Team Orange an. Doch schon als der "Die Bergretter"-Star zum ersten Mal das Studio betrat, mussten manche Zuschauer zweimal hinschauen: Sebastian sieht nämlich Ur-Bachelor Paul Janke (39) zum Verwechseln ähnlich!

Die breiten Schultern, die blauen Augen – aber vor allem die langen blonden Haare im Man-Bun sorgen wohl dafür, dass man zunächst an Paul denkt, statt an Sebastian. "Dachte gerade noch jemand auf den ersten Blick kurz, Sebastian Ströbel sei Paul Janke?", wundert sich auch ein Nutzer auf Twitter während der Sendung, wofür er bereits Zuspruch bekam. Schaut man jedoch genauer hin, fallen einem dann doch die Unterschiede im Gesicht auf. Auch die Stimme ist natürlich sehr anders.

Ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht, dass Paul an dem sportlichen TV-Wettbewerb teilnehmen würde! Schließlich schwang er erst im vergangenen September die Fäuste beim Promiboxen – und ihm Jahr 2018 stellte er an der Seite von Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30) sein Können in den ProSieben Wintergames unter Beweis. Zudem ist der Hottie – dank eisernem Fitnesstraining – aktuell in der Form seines Lebens.

Anzeige

© SAT.1 / Willi Weber Luke Mockridge und Sebastian Ströbel bei "Catch!"

Anzeige

© SAT.1 / Willi Weber Sebastian Ströbel mit seinem "Catch!"-Team

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor

Anzeige

Findet ihr auch, dass Sebastian auf den ersten Blick wie Paul aussieht? Ja, voll! Das ist echt krass! Nee, überhaupt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de