Aleks Petrovic und Vanessa verraten mehr zu Hochzeitslooks

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu begeisterten ihre Fans vor rund einem Monat mit wunderbaren Neuigkeiten: Die Reality-Bekanntheiten verkündeten ihre Verlobung! Doch obwohl sie betonten, sich mit der Hochzeitsplanung noch Zeit lassen zu wollen, sprachen sie am Rande der Reality Awards mit Promiflash über die ersten Details ihres großen Tages – unter anderem auch über das Hochzeitskleid der Beauty: "Ich glaube, ich werde sehr große Probleme haben, mich entscheiden zu können. Also ich glaube, es werden mindestens zwei [Kleider]. Eins für den kirchlichen Prozess und eins für die Party. Aber was mir da genau in die Augen springen wird, das weiß ich jetzt noch nicht."

Auch Aleks hat offenbar schon eine gewisse Vorstellung von seinem Smoking. Bezüglich der Farbauswahl wird er wahrscheinlich auf einen schlichten Anzug setzen. "Ich denke mal, Schwarz ist classic, und es wird bei einem klassischen schwarzen Smoking bleiben. Ich habe mir jetzt aber noch keine Gedanken gemacht", gesteht der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat.

Der Fitnessfan hatte im November vor der traumhaften Kulisse Kappadokiens um die Hand seiner Partnerin angehalten. "Wir sind überglücklich und können unser Glück, miteinander verlobt zu sein, immer noch nicht wirklich begreifen", schwärmten sie kurz nach der Bekanntgabe gegenüber Promiflash. Dennoch erklärten sie auch, dass sie sich mit der Planung ihres großen Tages noch Zeit lassen. "Wir haben uns noch nicht mal ein klitzekleines bisschen mit dem Thema Hochzeit beschäftigt", erklärte die Influencerin vor wenigen Tagen in den sozialen Medien.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Influencer

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

