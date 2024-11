Romantischer Antrag: Aleks Petrovic und Vanessa sind verlobt

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu haben süße Neuigkeiten zu verkünden: Der Realitystar hat seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Auf Instagram postet er nun ein Reel von dem besonderen Moment. Während sie Hand in Hand vor der traumhaften Kulisse Kappadokiens stehen, beginnt er, Vanessa eine Liebeserklärung zu machen. "In diesen 846 Tagen habe ich gelernt, dich zu lieben und zu schätzen, wir haben alle möglichen Strapazen hinter uns, wir haben für die Liebe gekämpft und gewonnen. Du bist die Frau meines Lebens, ich sehe in dir die Mutter meiner Kinder, ich sehe in dir die Partnerin meines Lebens, die zu 100 Prozent loyal an meiner Seite steht und ich an deiner", schwärmt er und fügt hinzu: "Deshalb möchte ich das Ganze mit dir verewigen und bei dieser traumhaften Kulisse möchte ich dich fragen: 'Willst du mich heiraten?'"

Daraufhin bricht Vanessa in Tränen der Freude aus, schlägt die Hände vor ihrem Gesicht zusammen und antwortet mit "Ja, natürlich!" Der Fitnessfan steckt ihr den Ring an den Finger und das frisch verlobte Paar fällt sich in die Arme. "Bin ich jetzt verlobt?", fragt Vanessa fassungslos. Die Überraschung ist Aleks also augenscheinlich geglückt: Wie er in dem Text zu dem Video beschreibt, habe er den Antrag wochenlang heimlich geplant und als Fotoshooting getarnt, damit seine Liebste keinen Verdacht schöpft.

Aleks und Vanessas Liebesgeschichte begann sehr turbulent: Sie lernten sich 2022 bei Temptation Island V.I.P. kennen – damals nahm Aleks jedoch noch mit seiner Partnerin Christina Dimitriou (32) an dem Treueexperiment teil. Er bestand den Test nicht und verließ die Show an der Seite seiner Verführerin Vanessa. Zuletzt bewies die Beauty einmal mehr, wie ernst die Beziehung der beiden mittlerweile ist: Sie kündigte an, dass sie sich Nachwuchs mit dem Muskelmann wünscht. "Aktuell sind noch ein paar andere Dinge geplant, die für mich und uns im vollen Fokus stehen. Ich glaube aber, allzu lange – so Gott es will – wird es hoffentlich nicht mehr dauern. Ich spüre bereits jetzt, dass es meine größte Erfüllung sein wird", schwärmte sie auf Instagram.

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Reality-TV-Stars

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

