Ariana Grande und Selena Gomez strahlen gemeinsam auf Event

Beim Academy Women's Luncheon in Los Angeles versammelte sich am Dienstag die Crème de la Crème Hollywoods. Auch die Sängerinnen Ariana Grande (31) und Selena Gomez (32) erschienen zu dem glamourösen Event, das von dem französischen Modehaus Chanel präsentiert wurde. Beide TV-Stars entschieden sich für elegante Tweed-Kleider, in denen sie alle Blicke auf sich zogen. Zur Freude der Fans posierten die Ladys gemeinsam und strahlten Arm in Arm auf dem roten Teppich. Das zeigen Schnappschüsse, die US Weekly vorliegen.

Ariana glänzte in einem schwarz-weißen Chanel-Minikleid aus der Pre-Spring-Kollektion 2025 mit tiefem Ausschnitt und perlenbesetzten Taschen. Die Wicked-Darstellerin kombinierte das Outfit mit schwarzen, transparenten Strumpfhosen und spitzen Chanel-Pumps. Diamantringe und Ohrringe aus der Chanel Coco Crush Kollektion rundeten ihren Look ab. Selena trug ein ebenso elegantes schwarzes Chanel-Kleid mit weißem Kragen und passenden Manschetten. Auch die Disney-Berühmtheit rundete ihren Look mit funkelnden Ringen ab.

Die beiden Sängerinnen hatten bei dem Event einen Anlass zum Feiern: Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass sowohl Selena als auch Ariana für einen Golden Globe für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle nominiert sind. Während Selena mit ihrem Film "Emilia Pérez" ins Rennen geht, darf Ariana auf einen Award für ihre "Wicked"-Performance hoffen. Zwischen den beiden Anwärterinnen herrscht jedoch keine Konkurrenz – das machten sie mit ihren gemeinsamen Bildern unmissverständlich deutlich.

ActionPress Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Selena Gomez im November 2024

