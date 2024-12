Dieser ZDF-Star soll ebenfalls ins Dschungelcamp einziehen

Die Bänke am Lagerfeuer des nächsten Dschungelcamps scheinen sich langsam zu füllen. Aktuell ist der Cast allerdings noch nicht bestätigt. Laut Bild soll jetzt aber ein weiterer Camper hinzugekommen sein – dabei handelt es sich wohl um Pierre Sanoussi-Bliss. Der Schauspieler ist vor allem durch seinen Auftritt in der ZDF-Krimi-Serie "Der Alte" bekannt. Er wäre somit Kandidat Nummer elf und der Letzte im Bunde. Der ausstrahlende Sender RTL äußerte sich bisher aber noch nicht zu den Gerüchten.

Mit 62 Jahren würde Pierre im Dschungel zum älteren Eisen gehören – das hält ihn aber sicher nicht davon ab, sich der Challenge Dschungelcamp zu stellen. Der Serien-Darsteller ist nämlich bekannt dafür, sehr geradeheraus und meinungsfest zu sein. Außerdem könnte der gebürtige Berliner dank seiner Erfahrung und seiner eigenen Geschichte ein für die Fans durchaus spannender Charakter im australischen Busch sein. Er stand nicht nur jahrelang vor der Kamera, sondern spricht auch offen über seine Erfahrungen mit Rassismus und seine eigene Homosexualität. Vor allem Ersteres ist Pierre eine Herzensangelegenheit. 2019 sagte er deutlich zu Bild: "In Deutschland machen wir Persil-Fernsehen – alles ist weiß gewaschen."

Pierre stößt als Letzter zum potenziellen Pool an Dschungelcampern. Neben diversen Realitystars sollen auch Lilly Becker (48), Anna-Carina Woitschack (32) und Nina Bott (46) im kommenden Jahr in den Dschungel ziehen. Richtig lohnen könnte sich das beliebte Reality-Format aber vor allem für Lilly. Laut dem Magazin bezieht die Ex von Boris Becker (57) nämlich die höchste Gage der Staffel – dabei soll es sich um satte 300.000 Euro handeln. Das wäre nicht nur die höchste Bezahlung der Staffel, sondern die höchste, die es jemals beim Dschungelcamp gab.

