Tatsächlich: Melody Haase bestätigt Trennung von Money Boy!

Seit wenigen Tagen spekulieren Melody Haases (30) Fans, dass die DSDS-Bekanntheit und Money Boy (43) getrennt sein könnten. Nun räumt das Reality-TV-Sternchen mit den Spekulationen auf: Sie sind tatsächlich nicht länger zusammen! In ihrer Instagram-Story teilt Melody eine Fotocollage von sich und dem Musiker und schreibt dazu: "All die Gerüchte sind wahr." Außerdem stellt die Influencerin klar: "Ich möchte nicht mehr mit ihm assoziiert werden. Ich hab es jetzt auch gecheckt. Alles Gute ihm, möge er an sich arbeiten."

Zuvor befeuerte Melody die Gerüchte, dass sie und Money Boy eine Liebeskrise haben. Auf die Frage "Warum hast du überhaupt ein Meme gedatet?" antwortete die Sängerin nämlich mit dem viralen Sound "Weil es ikonisch ist und ich es liebe, ikonischen Scheiß zu machen". Außerdem schrieb sie: "Ich würde mich schämen, aber ich bin Realitystar – Schamgrenzen kennen wir nicht", woraufhin viele Fans vermuteten, dass zwischen dem einstigen Paar alles aus und vorbei sein könnte.

Dabei hatten Melody und Money Boy ihre Beziehung erst im April öffentlich gemacht. Damals schien noch alles in bester Ordnung zu sein, denn im Promifash-Interview schwärmte die einstige B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin noch in den höchsten Tönen von ihrem Partner: "Wir haben uns gegenseitig [im Netz] gepostet, weil wir so stolz aufeinander sind und das hat dann ein bisschen was losgetreten. [...] Ich war noch nie öffentlich mit jemandem zusammen und dass ich jemanden der Öffentlichkeit überhaupt zeige, das heißt bei mir schon viel."

Instagram / melodyraabbit Melody Haase mit blonden Haaren, März 2024

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase im Mai 2024

Habt ihr mit der Trennung gerechnet? Ja, das war leider abzusehen... Nee, ich dachte, die beiden raufen sich noch mal zusammen. Ergebnis anzeigen



