Kinder und Co.: Das planen Chris Broy und Bella für Zukunft

Seit rund zwei Monaten sind Chris Broy (35) und Bella nun offiziell ein Paar. Bei den Reality Awards verrieten die Realitystars Promiflash, welche nächsten Schritte sie derzeit planen. "Also ich glaube, zusammenzuziehen ist schon ein großer, großer Schritt. Natürlich reden wir auch schon über Verlobung, Hochzeit, et cetera. Über Kinder haben wir auch schon gequatscht", plaudert Chris aus, während Bella hinzufügt: "So grundlegende Sachen, die für eine Beziehung wichtig sind, haben wir besprochen. Aber es hat alles seine Zeit, ich bin ja auch noch sehr jung, deshalb stresse ich mich da auch nicht."

Den ersten Schritt in ein gemeinsames Leben haben die Turteltauben aber bereits gewagt, wie sie zuvor gegenüber Promiflash verrieten: "Wir sind jetzt ziemlich schnell dabei, zusammenzuziehen. Wir sind dabei, ihre Sachen zu mir nach Köln zu holen." Die Beauty wird also bei ihrem Liebsten einziehen, wo sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen wollen.

Im Oktober machte das Paar nach einigen Spekulationen seine Beziehung öffentlich. Zu einem süßen Clip, der viele gemeinsame Momente der beiden zeigte, schrieb er damals im Netz: "Von Freunden zu Liebenden." Gegenüber Promiflash erklärte er kurz darauf die Bildunterschrift: Er und Bella hätten viel Zeit als Freunde zusammen verbracht – ohne Annäherungsversuche. "Und dann gab es den Moment, wo man sich dachte: 'Daraus kann auch echt mehr werden.' Sie hat mich richtig zappeln lassen", verriet er weiter.

Anzeige Anzeige

Promiflash Chris Broy und seine Freundin Bella

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige