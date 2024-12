Olli Pocher scherzt über Lilly Beckers Dschungelcamp-Einzug

Oliver Pocher (46) nimmt kein Blatt vor den Mund. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" widmet sich der Comedian Lilly Becker (48). Die Ex-Frau von Boris Becker (57) soll in die kommende Ausgabe des Dschungelcamps einziehen, und der Komiker meint zu wissen, warum. "Es ist schon fast bitter, dass es innerhalb kürzester Zeit dazu gekommen ist, wenn du keine Kohle mehr hast und deswegen da rein musst", lästert der Entertainer. Seiner Meinung nach habe sich die Niederländerin während ihrer Beziehung mit dem Tennisprofi an ein luxuriöses Leben gewöhnt: "Die Kreditkarte saß doch immer recht locker bei ihm. Und wenn du den Lifestyle mitgehen willst, dann kommt schon einiges an Geld zusammen."

Laut Medienberichten soll Lilly für ihre Teilnahme am Dschungelcamp eine Gage von rund 250.000 Euro erhalten. Diese Summe könnte ihr aufgrund eines laufenden Verfahrens wie gerufen kommen. Ihr ehemaliger Lebensgefährte Pierre Uebelhack fordert in mehreren Prozessen knapp 500.000 Euro von der Familienmutter. Laut RTL behauptet der TV-Produzent, dass dieses Geld ein Darlehen gewesen sei, das die 48-Jährige nie zurückgezahlt habe.

In seinem Podcast macht Olli deutlich, dass er mehr von der Geschichte wisse. "Pierre und Lilly haben sich während 'Global Gladiators' kennengelernt, als ich dabei war", berichtet der Ex-Partner von Amira Aly (32) und fügt hinzu: "Pierre hatte ihr Geld geliehen und Lilly dachte, sie hätte es geschenkt bekommen. Irgendwann ist es fast eine halbe Million gewesen. Das finde ich schon etwas schwierig."

Getty Images Lilly Becker, 2019

Action Press Oliver Pocher, Comedian

