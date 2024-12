Priyanka Chopra deutet ihr großes Comeback in Bollywood an

Die berühmte Schauspielerin Priyanka Chopra (42) ist mittlerweile zwar auch in Hollywood eine angesehene Persönlichkeit, doch zuvor machte sie sich als Star in Bollywood einen Namen. In der indischen Filmbranche ist es seit Jahren jedoch eher ruhig um Priyanka geworden, da ihr Fokus auf Amerika lag. Jetzt enthüllt sie allerdings, dass sie ihr großes Comeback in Bollywood plane! Im Gespräch mit Arab News plaudert sie aus: "Ich wollte schon lange wieder etwas machen. Es ist schon fast sechs, sieben Jahre her, dass ich in Indien einen Film gedreht habe. Ich hoffe auf nächstes Jahr. Ich bin sehr nah dran!"

Auf dem Red Sea International Film Festival in Dschidda verrät sie am Donnerstag weitere spannende Details zu ihrem derzeitigen Status quo. Dem Nachrichtenportal zufolge schwärmte die Baywatch-Darstellerin: "Ich hoffe wirklich, dass ich nächstes Jahr einen indischen Film drehe, denn ich vermisse das Tanzen, [...] ich vermisse die Sprache, ich vermisse die indische Kultur." Sie schildert, dass es wohl nie ihr Plan gewesen sei, Bollywood den Rücken zu kehren. Stattdessen wollte sie von Anfang an versuchen, "beides unter einen Hut" zu bringen.

Inwiefern ihre Bestrebungen in Indien für Begeisterung sorgen, bleibt derzeit abzuwarten. Vor ihrem Abschied in Richtung USA sah man sie in zahlreichen Blockbustern, wie "Dostana" und "Don", an der Seite von Bollywood-Legende Shah Rukh Khan (59). Ein gemeinsamer Auftritt der beiden scheint aktuell jedoch eher unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren machten nämlich immer wieder hartnäckige Affären-Gerüchte die Runde. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass es bei der Beauty und dem verheirateten Filmstar nicht nur vor der Kamera heiß herging, sondern auch dahinter.

Getty Images Priyanka Chopra, Januar 2020

Getty Images Shah Rukh Khan und Priyanka Chopra

