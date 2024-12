Sarah Jessica Parker sorgt für Wow-Moment auf Filmfestival

Sarah Jessica Parker (59) liebt extravagante Looks und stylishe Auftritte. Dies zeigt die Sex And The City-Berühmtheit auch nur allzu gerne in der Öffentlichkeit. So überrascht es nicht, dass Sarah kürzlich mit ihrem Erscheinen auf dem roten Teppich bei der Abschlussveranstaltung des Red Sea International Film Festivals für einen regelrechten Wow-Moment sorgte. Wie neue Fotos des Events zeigen, glänzte die Schauspielerin vor Ort in einem eng anliegenden, bodenlangen Paillettenkleid im Ombre-Design.

Sarah perfektionierte ihren schimmernden Look mit einer dazu passenden funkelnden braunen Handtasche. Zudem wählte die US-Amerikanerin auffällige goldene Statement-Ohrringe und entschied sich dafür, ihre lange blonde Haarmähne offen über die Schultern fallen zu lassen. Im Veranstaltungssaal traf die stilbewusste Sarah auf zahlreiche andere prominente Gäste. So posierte sie unter anderem mit Filmstar Priyanka Chopra (42). Als hätten sie sich vorher abgestimmt, strahlte auch die Inderin in einem glitzernden, silbernen Kleid für die Kameras.

Das Red Sea International Film Festival lockt etliche Stars aus der Filmindustrie nach Saudi-Arabien. Bei dem Event treffen sogar namhafte Persönlichkeiten aus verschiedenen kulturellen Filmbranchen aufeinander – wie Hollywood und Bollywood. So zeigte unter anderem ein Video auf X, dass Olivia Wilde (40) sich prächtig mit einem Kollegen aus Indien verstand. Der Clip hielt eine niedliche Interaktion zwischen ihr und Ranbir Kapoor (42) fest, bei der sie zusammen lachten und schließlich für die Fotografen posierten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker und Priyanka Chopra

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Wilde beim Red Sea International Film Festival 2024

Anzeige Anzeige