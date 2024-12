So heftig ist die Strafe nach Manuel Neuers roter Karte

Die Entscheidung um Manuel Neuers (38) Foul beim Spiel gegen Leverkusen ist gefallen. Wie der DFB offiziell bestätigt, hat das zuständige Sportgericht beschlossen, dass der Torwart für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt wird. "Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein Foulspiel ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich. Ein Ausnahmefall lag hier nicht vor", macht der Vorsitzende Stephan Oberholz deutlich. Der FC Bayern hatte gegen eine ursprüngliche Entscheidung des Gremiums Einspruch eingelegt – allerdings ohne Erfolg. Nun akzeptiere der Klub das Urteil.

Der Vorfall, der zu dieser Sperre führte, ereignete sich in der vergangenen Woche während eines Achtelfinales des DFB-Pokals. Manuel blockte dabei einen Angriff von Jeremie Frimpong mit vollem Körpereinsatz, woraufhin der Schiedsrichter die rote Karte zückte. Es war die allererste Rote, die der 38-Jährige in seiner Karriere bekam. Das Spiel endete ohne den Stammtorhüter mit 1:0 für die Werkself. Da der FCB somit aus dem Pokal ausgeschieden ist, wird die Sperre erst in der kommenden Saison durchgeführt werden können.

Neben dem Platzverweis muss Manu momentan noch mit einer weiteren Konsequenz des Fouls leben. Wie Trainer Vincent Kompany auf einer Pressekonferenz verkündete, verletzte sich der 38-Jährige. "Er hat einen Rippenbruch. Das heißt, wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen. Wichtig ist, dass es jetzt heilt", berichtete der Bayern-Coach. Erst nach der Winterpause können die Fans wieder mit einem Einsatz des Spitzensportlers rechnen.

Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024

Getty Images Manuel Neuer, Sportler

