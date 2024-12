So viel hat Fiona Erdmann während Schwangerschaft zugenommen

Fiona Erdmann (36) entzückte ihre Fans vor rund drei Monaten mit zuckersüßen Neuigkeiten: Das Model erwartet derzeit seinen dritten Nachwuchs. Im Interview mit Promiflash redet die Influencerin nun ganz offen über ihre Schwangerschaft und wie viel sie bereits zugenommen hat. "Also, bei Leo hatte ich halt 23 Kilo zugenommen, bei Neyla habe ich damals sieben Kilo zugenommen und mit der jetzigen Schwangerschaft habe ich aktuell erst vier Kilo zugenommen, und ich denke mal, wahrscheinlich wird es auch nicht mehr so wahnsinnig viel mehr werden."

Ansonsten merke sie aber keine großen Unterschiede im Vergleich mit ihren beiden vorherigen Schwangerschaften, wie die Beauty weiter ausplaudert: "Tatsächlich empfinde ich alle Schwangerschaften als relativ ähnlich. Das Einzige, was natürlich ein großer Unterschied ist, ist die Gelassenheit. Also ich habe weder etwas vorbereitet noch habe ich mich um irgendetwas gekümmert in den letzten Tagen", erklärt sie und ergänzt: "Ich glaube, bei der ersten Schwangerschaft war man da ganz anders. Na, wobei, ich war gar nicht so viel anders, auch in der Schwangerschaft mit Leo habe ich alles relativ easy-peasy angehen lassen, aber jetzt irgendwie noch mal mehr."

Ihre Schwangerschaft verkündete die Content Creatorin im September dieses Jahres. Seitdem nimmt sie ihre Follower auf der aufregenden Reise mit und gibt regelmäßige Updates. So verriet sie vor wenigen Tagen auf Instagram, ob sie mit Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen hat: "Mir geht es aktuell sehr gut, also ich bin auch echt happy. Toi toi toi, dass die Schwangerschaft so entspannt und gut lief, ich habe ehrlich gesagt fast gar nicht so viel davon mitgekriegt, weil wir so viel zu tun hatten." Sie habe lediglich kleinere Wehwehchen wie starke Müdigkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige