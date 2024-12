Sydney Sweeney verbreitet im Netz weihnachtliche Stimmung

Sydney Sweeney (27) ist offensichtlich bereits in Weihnachtsstimmung! Am Dienstag teilt die Schauspielerin auf Instagram weihnachtliche Selfies. Diese zeigen sie in einem schicken und farblich zum Anlass passenden roten Minikleid. Im Hintergrund sind verzierende Lichterketten sowie ein geschmückter Kranz zu sehen. Die Darstellerin stimmt aber nicht nur mit ihrem eleganten Look auf die Weihnachtszeit ein, sondern möchte ihren Fans auch eine besondere Freude bereiten. Unter dem Post macht Sydney ihren Followern nämlich ein vorzeitiges Geschenk, indem sie ihr genutztes Samsung-Flip-Phone im Rahmen eines Gewinnspiels mit der Marke verlost.

Die US-Amerikanerin lädt neben ihren beiden Fotos auch ein kurzes Video hoch. Darin spaziert sie durch ihr Haus, um gut gelaunt ihre Einrichtung, die Haustiere und ihre Liebsten zu zeigen. Die Fans sind sichtlich begeistert von dem weihnachtlichen Post. So schwärmt ein Anhänger unter dem Beitrag: "Wunderschön wie immer!" Ein weiterer Fan äußert seinen Weihnachtswunsch mit den Worten "Lieber Weihnachtsmann, bitte sende mir diese Frau als Geschenk an Heiligabend!"

Die "Wo de Lüge hinfällt"-Bekanntheit ist allgemein für ihren guten Modegeschmack und die eleganten Looks bekannt. Dazu gehören natürlich auch ihre langen blonden Haare sowie ihre figurbetonten Outfits. In ihrer neuen Rolle als Profiboxerin in der Biografie von Christy Martin ist Sydney allerdings kaum wiederzuerkennen! Sie unterzog sich einem radikalen Umstyling. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Bild gemeinsam mit der Boxerin: Darauf versteckte sie ihre Haarpracht unter einer braunen Kurzhaar-Perücke und trug lässige Sportkleidung.

Getty Images Sydney Sweeney im März 2024

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

