Umstyling: So sieht Sydney Sweeney als Christy Martin aus

Sydney Sweeney (27) ist für ihre langen blonden Haare und ihre femininen Outfits bekannt. Für ihre neue Rolle als Profiboxerin in der Biografie von Christy Martin unterzog sich die Schauspielerin einem Umstyling. Auf Instagram teilte Sydney vor wenigen Tagen ein Bild gemeinsam mit der Boxerin. Ihre blonde Haarpracht versteckte sie unter einer braunen Kurzhaar-Perücke. Das schicke Abendkleid tauschte sie gegen Jeans und lässige Sportkleidung ein. Die "Euphoria"-Darstellerin verkündete unter dem Foto, dass die Dreharbeiten zu Christy Martins Biografie abgeschlossen sind. "Es war eine der emotionalsten und transformativsten Erfahrungen meines Lebens", berichtete Sydney.

Christy war beim Filmdreh in Charlotte an Sydneys Seite dabei. Die Schauspielerin verriet, wie emotional die Rolle für sie war: "Es gab Momente am Set, in denen ich zu ihr hinüberblickte, wie sie an den Monitoren stand und uns anfeuerte. Zu wissen, was sie durchgemacht hat, was sie durchgestanden hat, um in diesem Moment da zu sein – das hat mich zum Weinen gebracht." Auf Instagram dankte der Filmstar dem Cast und der Crew für die gemeinsame Arbeit an Christys Geschichte, "die so viel mehr als nur ein Film" ist. Sydney könne den Filmstart kaum erwarten. Sie sei stolz auf die Verwandlung und die Arbeit, die sie hineingesteckt habe. Das Projekt liege ihr aber besonders am Herzen, weil Christys Geschichte es verdient, erzählt zu werden.

Sydney bereitete sich intensiv auf die Rolle vor. Der "Wo die Lüge hinfällt"-Star hat von ihrem zwölften bis zu ihrem 19. Lebensjahr Kickboxen und Grappling trainiert. Christy ist mit der Leistung der Schauspielerin ebenfalls zufrieden und hofft, dass der Film ein besonderes Bewusstsein schafft. "Ich denke, sie ist jung, talentiert und wird einen Film machen, den Väter in 20 Jahren mit ihren Töchtern anschauen werden, um sie auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen", erklärte die ehemalige Boxerin gegenüber TMZ.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

Getty Images Christy Martin im Jahr 1996

