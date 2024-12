Will Sommerhaus-Micha erneut bei Reality-TV-Shows mitmachen?

In Das Sommerhaus der Stars gab Michael (33) an der Seite seiner Partnerin Gloria Glumac (32) sein Reality-TV-Debüt. Er schlug sich gut, aber kam in dem Format an seine Grenzen. Im Interview mit Promiflash verrät der Stuttgarter nun, ob er sich vorstellen kann, an einem weiteren Reality-TV-Projekt teilzunehmen. "Ich könnte mir schon nochmal was vorstellen. [...] Wenn irgendwas hereinschneien sollte, dann würde ich mir das überlegen und sage dann gegebenenfalls 'Ja' oder 'Nein'", erklärt er. Superheiß sei er darauf aber nicht und auch nicht aktiv auf der Suche. Definitiv lege er es nicht darauf an, ein "Realitystar" zu werden.

Bei seiner Freundin sei das natürlich etwas anderes. Für Gloria gehöre Reality-TV zum Alltag dazu, sie sei offen und habe Lust auf weitere Teilnahmen. "Ob das dann irgendwelche Angebote sein werden, wo auch der Partner mit dabei ist, wird man dann sehen", fügt Micha im Interview hinzu. Ein passendes Format hätte Temptation Island V.I.P. sein können – was für Gloria wegen ihrer Vorgeschichte jedoch nicht infrage komme. "Ich glaube, danach wären wir sicher getrennt. Weil ich ausrasten würde, wenn du nur eine zu lange anschauen würdest", bestätigt das die Ex von Nikola Glumac (28). Von The 50 und Co. sei der einstige Barkeeper auch nicht abgeneigt: "Auf sowas hätte ich tatsächlich auch Bock. [...] Oder Kampf der Realitystars. Aber da sehe ich mich jetzt noch gar nicht. Ich habe einen kleinen Fame bekommen, aber ich bin immer noch ein Anhängsel von Gloria und bin meiner Ansicht nach noch keine eigenständige TV-Person."

Ob es ihrer Beziehung guttun würde, an weiteren gemeinsamen Formaten teilzunehmen? Im Sommerhaus stellten Micha und Gloria unter Beweis, dass beide ziemlich temperamentvoll sind und zwischen ihnen auch mal ganz schön die Fetzen fliegen können. Trotzdem haben die 32-Jährige und ihr Freund viel aus der gemeinsamen TV-Zeit gelernt – und ihre Beziehung dadurch sogar stärken können. "Für mich war es die Erkenntnis, dass wir damals noch sehr frisch zusammen waren und noch nicht richtig eingespielt. Mittlerweile sind wir zu einer echten Einheit geworden und haben unseren Rhythmus gefunden", resümierte die Influencerin in einem früheren Gespräch mit Promiflash.

RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

Instagram / gloria.glumac Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

