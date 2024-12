Das schätzen Gloria Glumac und Micha aneinander am meisten

Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael (33) führen eine glückliche Beziehung. Im Promiflash-Interview verraten die Sommerhaus-Kandidaten nun, was sie aneinander am meisten lieben – und das, obwohl sie sich gegenseitig noch nicht einmal die drei magischen Worte gesagt haben. "Das Krasseste ist tatsächlich ihre Fürsorglichkeit. Gloria sorgt superkrass für einen und es fehlt an nichts", schwärmt Michael. Beispielsweise schreibt die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Partner regelmäßig niedliche Guten-Morgen-Nachrichten und bereitet ihm ein ausgiebiges Frühstück vor. Gloria hingegen schätzt an ihrem Michael vor allem seine unerbittliche Verlässlichkeit.

Dennoch gibt es ab und an ein paar Reibereien zwischen Gloria und Micha. Im Promiflash-Interview haben die Turteltauben verraten, in welchen Punkten sie sich nicht einig sind. "Bei mir ist eher ein Streitthema, wenn ich irgendwas ansprechen will, wenn es um Kritik an Micha geht. Wenn ich etwas anspreche, was mir auf dem Herzen liegt, das mag er nicht. Da ergreift er die Flucht", berichtet Gloria. Aber das sei erst zweimal während der gesamten Beziehung vorgekommen. "Im Vergleich zu allen anderen Beziehungen streite ich mit Micha eigentlich gar nicht", resümiert sie.

Gloria und Micha sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Gegenüber Promiflash plauderten sie aus, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben. "Ja, wie diese Generation das so macht. Über Tinder", schmunzelt Micha. Gloria besuchte ihn anschließend mit einer Freundin auf der Arbeit. Da der 33-Jährige zu diesem Zeitpunkt in einem Klub arbeitete, spendierte er der Ex von Nikola Glumac (28) einen Gin Tonic. Eine Beziehung kam allerdings erst Jahre später zustande.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige