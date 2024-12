So haben sich Gloria Glumac und ihr Michael kennengelernt

Gloria Glumac (32) und Michael (33) sind seit 2023 ein Paar, doch sie kennen sich schon viel länger. Obwohl die Ex von Nikola Glumac (28) schon seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist über ihren aktuellen Partner und die Beziehung der beiden nicht besonders viel bekannt. Im exklusiven Interview mit Promiflash haben die beiden nun ein paar Details zu ihrer Beziehung ausgeplaudert – auch zu ihrem Kennenlernen. "Ja, wie diese Generation das so macht. Über Tinder", meinte Michael. Er habe sie dann nach ihrer Telefonnummer gefragt und sie zu sich auf die Arbeit in einen Club eingeladen, wo er ihr einen Gin Tonic spendiert habe. Einige Wochen später sei es zum ersten richtigen Date gekommen – dann sei der Kontakt aber zunächst im Sand verlaufen.

Denn obwohl Gloria total auf Michael stand, wollte er wohl nicht wirklich eine Beziehung eingehen. Im Interview mit Promiflash erzählten die beiden weiter, dass Gloria mit gebrochenem Herzen in einen Partyurlaub gefahren sei – wo sie durch Zufall ihren späteren Ehemann Nikola kennengelernt habe. "Als das dann zu Ende ging und ich mich mit Niko gestritten habe, habe ich ab und zu Micha geschrieben und mich heimlich mit ihm getroffen", erklärte Gloria und schob schnell noch hinterher: "Aber es war immer nur freundschaftlich." Erst einen Monat nach der offiziellen Trennung von Niko sei zwischen den beiden etwas Romantisches gelaufen. Michael überzeugte sie wohl vor allem dadurch, dass er ihr so gut zuhörte und sie nicht als "Mama-Ersatz" sah.

In diesem Jahr nahmen Gloria und Michael an der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars teil und schlugen sich dort gegen andere Promi-Pärchen durch. Allerdings sorgte genau diese Show für viel negative Aufmerksamkeit für das Pärchen und die Gerüchteküche brodelte. Angeblich sollen die beiden eine "lieblose Beziehung" führen. Grund für diese Behauptung war eine Aussage, die zwischen Micha und Gloria gefallen war. Als die ehemalige Temptation Island-Kandidatin sich in den Arm ihres Freundes kuscheln wollte, entgegnete der patzig: "Das heißt nicht: 'Ich will in deinen Arm'. [...] Was stimmt mit dir nicht, Alter? Jetzt hast du kurz zwei Minuten Sendepause."

Instagram / gloria.glumac Micha und Gloria Glumac im Juni 2024

RTL Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

