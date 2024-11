Das haben Gloria und Michael aus dem Sommerhaus mitgenommen

Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael (33) mussten Das Sommerhaus der Stars vor dem Halbfinale verlassen. Während der Zeit kam die Temptation Island-Bekanntheit oft an ihre Grenzen und auch mit Micha verkrachte sie sich immer wieder. Promiflash fragte die beiden nach ihrem Rauswurf, was sie aus ihrer Teilnahme an dem Reality-TV-Format gelernt haben. "Für mich war es die Erkenntnis, dass wir damals noch sehr frisch zusammen waren und noch nicht richtig eingespielt. Mittlerweile sind wir zu einer echten Einheit geworden und haben unseren Rhythmus gefunden", resümiert die Influencerin.

Während der Ausstrahlung der Staffel wurde der Umgang der beiden miteinander immer wieder kritisiert. Insgesamt scheint das Sommerhaus der Beziehung von Micha und Gloria aber gutgetan zu haben. "Ich bin super glücklich, dass ich eine so respektvolle Beziehung habe, in der man sich nicht gegenseitig fertig macht oder anschreit. Natürlich sind wir nicht perfekt, aber welche Beziehung ist das schon", betont die Ex von Nikola Glumac (28).

Vor allem eine Szene sorgte bei den Zuschauern für Entsetzen: Als Gloria mit ihrem Freund kuscheln wollte, blockte dieser ab. "Das heißt nicht 'Ich will in deinen Arm'. [...] Was stimmt mit dir nicht, Alter? Jetzt hast du kurz zwei Minuten Sendepause", fuhr der 33-Jährige sie an. Daraufhin war Gloria verletzt – erst am nächsten Tag sprachen die beiden darüber und konnten die Wogen glätten.

