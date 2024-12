So verbringen Gloria Glumac und Micha das Weihnachtsfest

Im Januar dieses Jahres teilte Gloria Glumac (32) erstmals Bilder mit ihrem Freund Michael (33), schon kurze Zeit später sah man die beiden in Das Sommerhaus der Stars. Nach diesem turbulenten Jahr steht jetzt das erste Weihnachtsfest als Paar an – gemeinsame Pläne haben sie allerdings noch nicht. Im Promiflash-Interview erklärt das Duo, wie es die Feiertage verbringen möchte. Trotz der Einladung der Temptation Island-Bekanntheit, das Fest mit ihr und ihrer Familie zu verbringen, ist Micha sich noch unsicher, inwieweit er an den Feiertagsplänen seiner Freundin teilhaben wird: "Gloria hat natürlich schon gleich gesagt, dass wir hier und dort eingeladen sind. Ich habe auch nicht nein gesagt, aber ehrlicherweise auch nicht ja, weil ich jetzt nicht so der Fan davon bin."

Das Zögern des 33-Jährigen soll allerdings nichts mit Gloria und ihrer Familie zu tun haben. "Das wäre, auch wenn ich jetzt woanders eingeladen wäre, das gleiche", erklärt er. Da der Barkeeper durch seine Kindheit nicht an ein großes Weihnachtsfest gewöhnt ist, feiere er eigentlich lieber im kleinen Kreis. Seine Freundin hat da eine andere Vorstellung. "Ja, also meine Familie legt schon ein bisschen Wert auf Weihnachten und wir machen schon ein größeres Essen an Heiligabend", verrät die Prominent getrennt-Teilnehmerin. Eine große Familienzusammenführung wird es also erst einmal nicht geben – Gloria kennt bis jetzt nämlich nur Michas Bruder.

Auch während ihrer Teilnahme am Sommerhaus waren sich die beiden nicht immer einig. Dadurch, dass das Promipaar mit so einer jungen Beziehung in die Sendung ging, unterzog es sich einem wirklichen Härtetest. Mittlerweile soll sich das Verhältnis zwischen Gloria und Micha allerdings verändert haben. "Für mich war es die Erkenntnis, dass wir damals noch sehr frisch zusammen waren und noch nicht richtig eingespielt. Mittlerweile sind wir zu einer echten Einheit geworden und haben unseren Rhythmus gefunden", reflektierte die Influencerin noch während der Ausstrahlung der Show gegenüber Promiflash.

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im November 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

