Wollen Gloria Glumac und ihr Micha bald zusammenziehen?

Gloria Glumac (32) und ihr Freund Micha (33) wollen bald den nächsten Schritt wagen. In einer Fragerunde in ihrer aktuellen Instagram-Story werden die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten gefragt, ob sie es sich denn vorstellen können, irgendwann zusammenzuziehen. Der Barkeeper beantwortet die Frage mit einem kurzen "Ja". Die Temptation Island-Teilnehmerin führt weiter aus: "Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Also es wird auf jeden Fall kommen."

Eilig scheint es das Paar aber nicht zu haben. Die Influencerin erklärt: "Wir müssen jetzt nicht auf den D-Zug." Aber ganz so lange möchte Gloria auch nicht warten. "Nicht erst, wenn wir Grandma und Grandpa sind", scherzt der Realitystar. Für ihren Ex-Ehemann Nikola Glumac (28) konnte es hingegen gar nicht schnell genug gehen. Der Realitystar gab im Dezember seinen Wohnsitz in Deutschland auf und zog für seine neue Flamme Kim Virginia Hartung (29) nach Dubai.

Gloria ist alles andere als begeistert von der "Fake-Show", die ihr Ex-Partner ihrer Meinung nach abziehen würde. Sie wirft dem Temptation Island-Kandidaten und der ehemaligen Verführerin vor, ihre Liebe nur für die Öffentlichkeit zu inszenieren. Micha scheint sich eher weniger für die Turtelei der beiden Realitystars zu interessieren. "Was jucken mich da so zwei Larrys", antwortet er in Glorias Instagram-Story auf die Frage, ob er von Nikola und Kim genervt sei.

Instagram / gloria.glumac Michael und Gloria Glumac im Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

