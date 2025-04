So hat Scheidungsdrama Gloria Glumacs Beziehung beeinflusst

Gloria Glumac (32) und ihr Ex Nikola (29) trennten sich im Herbst 2022, befinden sich aber immer noch inmitten ihrer Scheidung. Das Drama um ihre scheinbar nicht enden wollende Ehe machte der Temptation Island-Bekanntheit in der Vergangenheit immer wieder zu schaffen. Im Promiflash-Interview verrät sie jetzt, ob es auch Auswirkungen auf die neue Beziehung mit ihrem Partner Micha (33) hat. "So lala. Es könnte ihm nicht egaler sein, allerdings war oder bin ich dadurch natürlich öfter gestresst oder genervt, weshalb dann die Stimmung manchmal angespannt ist", offenbart die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin und ergänzt: "Aber Micha weiß um seinen Standpunkt bei mir und ist sich meiner sehr sicher, weshalb er da zum Beispiel nicht eifersüchtig oder so ist."

Es dürfte wohl niemanden verwundern, dass die 32-Jährige mit den Nerven fast am Ende ist: Mehrere versäumte Termine führten dazu, dass sich ihre Scheidung immer wieder hinauszögerte. Vor wenigen Wochen schaffte es Nikola jedoch, zu dem Scheidungstermin zu erscheinen. Gloria zeigte sich darüber ganz aus dem Häuschen. "Genaue Infos, wie es war und zum weiteren Ablauf, bekommt ihr die Tage", erzählte sie in ihrer Instagram-Story und deutete an, dass die Besprechung wohl alles andere als friedlich ablief: "Selbst meine Anwältin war geschockt. Ich muss mich davon erst mal psychisch erholen."

Während es zunächst danach aussah, als sei die Scheidung an diesem Tag rechtskräftig geworden, scheint es allerdings doch nicht so gewesen zu sein. Die einstige Prominent getrennt-Kandidatin möchte aktuell aber nicht unbedingt über das Ehechaos sprechen. Das machte sie deutlich, als sie darüber berichtete, während eines Mädelsabends von Fans angesprochen worden zu sein. "Dann wird man da einfach gefragt: 'Und, wie läuft es mit deiner Scheidung?' Dabei wollte ich einfach einen schönen Abend genießen", wetterte Gloria im Netz.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac mit ihrem Partner Michael, August 2024

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

