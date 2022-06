Hat ihre Liebe noch eine Chance? Gloria Glumac und ihr Mann Nikola wollen bei Temptation Island ihre Treue testen. Der gelernte Hotelkaufmann scheint in der Männervilla ziemlich viel Spaß zu haben: Immer wieder feiert er wild mit den Verführerinnen und lässt sich sogar von ihnen massieren. Das Verhalten ihres Partners kommt bei der Headhunterin allerdings gar nicht gut an. Nach dem Lagerfeuer war Gloria am Boden zerstört. Im Promiflash-Interview erzählte sie jetzt, wie schlimm die Bilder für sie waren...

"Sich so in einer Beziehung beziehungsweise Ehe zu verhalten, geht gar nicht. Das ist absolut nicht loyal", wetterte die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash gegen Niko. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, dass er die Zeit am Set so genießt, während sie seinetwegen total leide. Besonders schlimm sei für Gloria gewesen, dass der Tattoo-Fan so viel körperliche Nähe zugelassen habe. "Er hat in dem Moment bewusst Grenzen überschritten, obwohl er wusste, dass es für mich sehr schlimm ist", führte sie weiter aus.

Die Beauty aus Rothenburg am Neckar scheint in der Frauenvilla mittlerweile auch immer mehr aufzutauen. Erstmals bekam auch Niko Bilder zu Gesicht, die Gloria ausgelassen beim Feiern zeigen. Das schien ihn jedoch nicht zu stören: "Ich war null Prozent eifersüchtig." Außerdem stellte er kllar: "Ich habe gefeiert, was ich gesehen habe, weil sie endlich Spaß hatte und nicht mehr schlecht über mich gesprochen hat."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL+ Elli Loretta und Gloria Glumac beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

RTL+ Die "Temptation Island"-Girls beim Lagerfeuer

RTL+ Abdu Karakuyu und Nikola Glumac beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

