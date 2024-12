Darüber streiten Gloria Glumac und Micha in ihrer Beziehung

Gloria Glumac (32) und ihr Partner Michael (33) gerieten sich bei Das Sommerhaus der Stars das eine oder andere Mal in die Haare. Promiflash wollte von der Reality-TV-Bekanntheit und Trash-TV-Neuling nun wissen, über welche Dinge sie sich am häufigsten streiten oder besser gesagt: in welchen Bereichen die größten Unstimmigkeiten herrschen. "Es ist kein Geheimnis, dass ich einfach nicht der übertrieben krasse Kuschler bin. Gloria hingegen könnte rund um die Uhr schmusen – beim Einschlafen, beim Aufwachen, beim Frühstück", plaudert Michael schmunzelnd aus.

Bei Gloria sieht das Ganze ein wenig anders aus. Die Hundebesitzerin meint, Michael sei nicht wirklich kritikfähig: "Wenn ich Micha auf etwas anspreche, was mir auf dem Herzen liegt, ergreift er die Flucht." Allerdings passiere das nicht so oft, betont die 32-Jährige und fügt im Promiflash-Interview hinzu: "Das ist jetzt vielleicht ein-, zweimal gewesen." Alles in allem streiten die beiden nicht häufig – zumindest im Vergleich zu den vorherigen Beziehungen der einstigen Temptation Island-Teilnehmerin.

Gegenüber Promiflash verriet Gloria, dass sich in ihren vorherigen Beziehungen teilweise sogar dramatische Szenen zugetragen haben: "Ich habe in Beziehungen davor teilweise auch häusliche Gewalt erlebt, deswegen habe ich es lieber, wenn man sich zwei Tage anschweigt, als wenn ich dann wieder Haare ausgerissen bekomme oder Beulen, blaue Flecken und Blutergüsse habe." Welche Ex-Partner damit gemeint sind, ließ die Pferdeliebhaberin allerdings offen. Mit Michael scheint sie nun wirklich glücklich zu sein. Bereits 2019 lernten sich die beiden kennen – es funkte allerdings erst Jahre später.

