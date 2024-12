Buckingham-Palast-Angestellte nach Weihnachtsparty verhaftet

Diese Weihnachtsfeier ist wohl etwas eskaliert: Nach einer offiziellen Feier im Buckingham Palace brach eine Angestellte anschließend in einer Bar so sehr in Wut aus, dass sie für fast 24 Stunden in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem sie und ihre Kollegen sich gegen vier Uhr am Dienstagnachmittag ein paar Drinks im Palast genehmigt hatten, zog sie mit einer Gruppe von circa 50 Mitarbeitern weiter in die Londoner All Bar One. Während der inoffiziellen Weihnachtsfeier des Personals rastete die Frau plötzlich aus. "Sie begann, Gläser zu zerschlagen und unsere Mitarbeiter zu beschimpfen, sodass wir die Polizei rufen mussten", berichtete eine Zeugin gegenüber The Sun.

"Die Beamten kamen und verhafteten eine 24-jährige Frau wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit und Unordnung", berichtete eine Sprecherin der Polizei. Weitere Teilnehmer der Feier betonten gegenüber dem Magazin ebenfalls: "Ich habe noch nie erlebt, dass eine Person während einer Nacht so ausrastet. Sie war auf einer anderen Ebene." Offensichtlich habe die Frau alle Anwesenden sehr in Schock versetzt. Auch das Sicherheitspersonal habe sie nicht beruhigen können. Laut einer Quelle sei es somit eine sehr harte und anstrengende Nacht für alle gewesen.

Der Palast hat den Vorfall selbstverständlich zugetragen bekommen. "Wir wissen von einem Vorfall außerhalb des Arbeitsplatzes", betont ein Sprecher des Buckingham Palace gegenüber BBC. Trotz des Umstands, dass es eine inoffizielle Party war, sieht es für die Mitarbeiterin nicht rosig aus. "Die Tatsachen werden vollständig untersucht, es wird ein strenges Disziplinarverfahren gegen einzelne Mitarbeiter eingeleitet und entsprechende Maßnahmen werden ergriffen", fährt der Sprecher fort. Diese Reaktion sei verständlich und für den Palast schade – vor allem, weil König Charles III. (76) seine Mitarbeiter stets gut behandeln und ihnen sogar lustige Geschenke zu Weihnachten machen würde.

Getty Images Der Buckingham-Palast, Juli 2024

Getty Images König Charles im November 2024

