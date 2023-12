Diese witzigen Geschenke macht König Charles seinem Personal

Hinter jedem seiner Präsente steckt immer eine kleine Albernheit! Viele Royal-Fans mögen es offenbar kaum glauben, doch König Charles III. (75) gilt im britischen Königspalast als echter Scherzkeks. Ähnlich wie seine Mutter, die Queen (✝96), soll der Monarch auf einen eher trockenen Humor setzen. Diesen lässt er offenbar auch vor seinem Personal gerne mal raushängen. Denn zu Weihnachten macht Charles ihnen lustige Geschenke!

Sieben Jahre lang kümmerte sich Grant Harrold um das Wohlergehen des Regenten. Doch auch Charles selbst stellte sicher, dass seine Angestellten zum Fest der Liebe eine Kleinigkeit geschenkt bekommen. "Früher hatten wir alle diese Schubladen, in denen ich morgens meine Post bekam und so machte er das auch an Weihnachten, er hinterließ lustige kleine Dinge", erinnerte sich Grant gegenüber Mirror. Über die kleinen Überraschungen habe sich das Personal stets gefreut. "Einmal hinterließ er eine Dose Lachs und in einem Jahr bekam ich eine Salz- und Pfeffermühle, die in ein Band eingewickelt war [...] Es zeigt, dass sie [die Royals] diese lustige, praktische Seite an sich haben", berichtete Charles' Ex-Butler.

Heiligabend bedeutet auch für Charles ganz viel Zeit mit seiner Familie. Bereits einige Tage vorher läutete der 75-Jährige das Christfest ein. Im Windsor Castle lud er zu einem weihnachtlichen Lunch. Mit von der Partie waren unter anderem Prinz Edward (59), Herzogin Sophie (58) sowie Prinzessin Eugenie (33).

