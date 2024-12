Das ist Peter Klein und Yvonnes "Forsthaus Rampensau"-Taktik

Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) sind aktuell gemeinsam in der Show Forsthaus Rampensau zu sehen und kämpfen dort nicht nur um den Titel "Rampensau 2024", sondern auch um ein Preisgeld von 20.000 Euro. Promiflash traf die TV-Bekanntheiten bei den Reality Awards und sprach mit ihnen über ihre Herangehensweise an die Sendung. Macken hätten sie am anderen nicht entdeckt – dafür hob Yvonne lobend hervor: "Ich muss ehrlich sagen, er hat viele Sachen gemacht, die ich ihm auch vorher gesagt habe und andersrum genauso. Wo wir gesagt haben: 'Du, jetzt mach mal ein bisschen Piano oder komm mal hier lang oder komm mal da lang.'" Die beiden hätten sich viel über Handzeichen und Augenkontakt verständigt, wie die Blondine weiter ausplauderte. "Also wir haben beide gut miteinander funktioniert. Man kann ja auch nicht so viel reden, jeder hört, was wir da absprechen, das ist ja schon so unsere Taktik", erklärte Yvonne weiter.

Für Peter sei es ein ganz großer Vorteil gewesen, dass er und Yvonne bereits zuvor zusammen in der Show "Wettkampf in 4 Wänden" gewesen seien – damals allerdings nur als Freunde: "Wir hatten jetzt Glück, dass wir schon mal ein Format zusammen gemacht hatten, daher waren wir jetzt teammäßig schon eingespielt." Dennoch gab er zu, dass die Zeit im Forsthaus eine ganz andere Erfahrung gewesen sei. "Jetzt hat man halt gemerkt, wo die Stärken des anderen liegen, und das ist natürlich für weitere Shows ein riesengroßer Vorteil. Also, wenn es wieder mal eine Paar-Show gibt, dann könnt ihr gespannt sein", kündigte Peter verheißungsvoll an.

Nachdem Peters Ex-Frau Iris Klein (57) ihm und Yvonne vorgeworfen hatte, während ihrer Ehe eine Affäre begonnen zu haben, wurde lange über den Beziehungsstatus der beiden Partysänger gemunkelt. Bei ihrem Einzug ins Forsthaus stellten sie mit einem Kuss ganz öffentlich klar, dass sie nun als Paar durchs Leben gehen. Dennoch betonte Peter im Interview mit spot on news, dass an den Fremdgehgerüchten nichts dran sei und sie erst seit Mai in einer Beziehung seien: "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen."

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Realitystars

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

Anzeige Anzeige