So lange sind Peter Klein und Yvonne Woelke schon ein Paar

Peter Klein (57) ist seit wenigen Tagen offiziell von seiner Ex Iris (57) geschieden. Der Grund für die Trennung war damals eine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (45), die Peter bis zuletzt immer wieder dementiert hatte. Nun plaudern die TV-Stars endlich aus, dass sie tatsächlich ein Paar sind. Aber das noch gar nicht so lange! Erst seit Mai dieses Jahres seien sie zusammen, wie Peter im Interview mit spot on news verrät: "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen."

Weiter führt Yvonne aus, dass vor allem die vergangenen Jahre, in denen sie für ihre angebliche Affäre und Co. viel Kritik einstecken mussten, sie zusammengeschweißt haben. "Wir waren sehr lange Freunde und wir haben uns gegenseitig den Halt gegeben, den wir brauchten. Letztendlich hat die Situation uns zusammengebracht. Das Ganze, was ich in den zwei Jahren erlebt habe, war kaum auszuhalten, ich hatte niemanden, mit dem ich über dieses Thema sprechen konnte, außer Peter und das hat uns verbunden und uns zur Liebe gebracht", führt das Model aus.

Erst diese Woche ließen sich Peter und Iris offiziell scheiden. Beide zeigten sich danach überglücklich auf ihren Instagram-Profilen und scheinen bereit für den neuen Lebensabschnitt zu sein. Nicht nur Peter ist nun wieder in einer neuen Beziehung – auch Iris ist schon länger wieder vergeben. Seit einigen Monaten datet die Mutter von Daniela Katzenberger (38) ihren neuen Freund Stefan Braun.

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, Juni 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

