Patrick Fabian hat sich selbst zu "Love Island" eingeladen

Derzeit läuft die erste "Love Island VIP"-Staffel und schon jetzt ist bekannt, dass der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Patrick Fabian (37) bald als Granate die Villa aufmischen wird. Bei der Halloweenparty von Denise Merten (34) verrät der Hottie nun, wie es zu der Show-Teilnahme kam. "Ich hab einen Post gesehen, dass das stattfinden wird und habe darunter geschrieben: 'Sagt Bescheid, wenn ihr eine Granate braucht.' Und so kam der Kontakt zustande und dann wurde ich eingeladen", freut sich Patrick gegenüber Promiflash. Außerdem verrät er, dass er sich vor dem Beginn der Dreharbeiten besonders auf Yeliz Koc (30) und Melissa Damilia (29) gefreut habe.

Von seiner Show-Teilnahme schwärmt Patrick gegenüber Promiflash: "Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Es hat echt Spaß gemacht." Sich selbst ist er dabei auf jeden Fall treu geblieben: "Ich war so, wie ich bin. Vielleicht nicht so unterhaltsam wie ein Yasin (33) oder ein Gigi (25), aber es muss ja auch Abwechslung in so einem Format geben. Es können ja nicht alle gleich draufgängerisch sein."

Beruflich könnte es für Patrick derzeit wohl kaum besser laufen: Auch für die Strippergruppe Sixx Paxx steht der 37-Jährige wieder auf der Bühne. "Ich bin jetzt erst mal für drei Shows gebucht und freu mich, da wieder auf der Bühne zu stehen. Das lässt alte Gefühle wieder hochkommen. Es hat mir damals eigentlich immer Spaß gemacht", freut sich Patrick gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

ActionPress Patrick Fabian, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Fitness-Influencer

Anzeige Anzeige