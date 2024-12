Frauke Ludowig betrinkt sich an Heiligabend schon mittags

Neben ihrem glamourösen Leben auf dem roten Teppich verbringt Frauke Ludowig (60) am liebsten Zeit in ihrem Heimatort Wunstorf. Am Mittag des Heiligen Abends geht es dort besonders lustig zu. "Da kommt mein alter Freund Thorsten, der wirklich ein Verrückter ist, macht die Flaschen auf, und dann betrinken wir uns einfach. Das ist herrlich", berichtet der TV-Star in seinem Podcast "Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt". "Und dann bist du stramm am Weihnachtsnachmittag?", wundert sich daraufhin ihre Talk-Partnerin – für die Niedersächsin Frauke scheint das allerdings kein Problem zu sein.

Das feuchtfröhliche Treffen ist eine Tradition, auf die Frauke nicht verzichten möchte. Gemeinsam mit ihren Freunden spende sie während des Prosecco-Brunches außerdem Geld an einen guten Zweck in Wunstorf. Die Fans der 60-Jährigen sind von ihrer lockeren Art begeistert. Ein Follower schreibt unter einem Video auf ihrem Instagram-Profil: "Sehr sympathisch und bodenständig!" Manche User hingegen finden das weihnachtliche Trinkgelage problematisch. "Schön, wieder eine Verherrlichung von Alkohol", heißt es in einem Kommentar.

An Heiligabend bietet Frauke ihren Freunden auch immer Frikadellen aus der Fleischerei ihrer Familie an. Der Betrieb ist seit 1901 im Besitz der Ludowigs, allerdings hatte Ende Juni ein Blitz in den Laden eingeschlagen und einen einen Schwelbrand verursacht. Im Oktober teilte die zweifache Mutter dann eine gute Nachricht auf Social Media. Zu einem Foto mit ihren Verwandten schrieb die Talkmasterin: "Heute Abend war die feierliche Wiedereröffnung! [...] Ich bin dankbar, an diesem besonderen Tag dabei gewesen zu sein!"

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig und ihre Familie im Oktober 2024

