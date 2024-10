Neueröffnung: Frauke Ludowigs Familienbetrieb war abgebrannt

Frauke Ludowig (60) und ihre gesamte Familie haben in letzten Monaten eine echte Herausforderung gemeistert. Die traditionsreiche Metzgerei ihres Bruders in ihrer Heimatstadt Wunstorf, die seit 1901 in Familienbesitz ist, fiel einem Blitzeinschlag zum Opfer und brannte völlig nieder. Die Moderatorin, die gerade im Urlaub in New York war, erinnert sich noch lebhaft an den Moment, als sie die schreckliche Nachricht erhielt: "Dann rief mein Vater mich an und das war natürlich für uns alle ein Riesenschock", schildert sie rtl.de. Trotz des schnellen Einsatzes von acht Löschfahrzeugen war das Gebäude nicht mehr zu retten – Arbeitsräume, Ladengeschäft – alles sei "restlos zerstört" worden. Doch die Ludowigs ließen sich davon nicht unterkriegen und nahmen den Wiederaufbau sofort in Angriff.

Trotz des schockierenden Anblicks des völlig zerstörten Ladens mit seinen verkohlten Wänden zählte für die Familie vor allem eines – dass niemand bei dem Unglück zu Schaden kam. Die TV-Ikone zeigt sich erleichtert: "Über dem Geschäft sind ja auch Wohnungen, und da waren Menschen drin. Gott sei Dank ist keinem etwas passiert." Diese Erkenntnis gab der Familie die nötige Stärke, einen Neuanfang zu starten. Nach Monaten intensiver Arbeit strahlt die Metzgerei nun im neuen Glanze, was mit einer bewegenden Wiedereröffnung zelebriert werden musste. "Es sind so viele Leute gekommen! Der Laden strahlt wieder und die Menschen füllen ihn. Die monatelange Arbeit hat sich endlich gelohnt", schwärmt Frauke im Interview.

Gerade wenn die Journalistin mit ihrer älteren Tochter Nele auftritt, wird klar: Familie ist für Frauke das Wichtigste. Im Gespräch mit Promiflash gaben die beiden einen kleinen Einblick in ihren Alltag. Auf die Frage, wie sie abseits großer Events ihre gemeinsame Zeit verbringen, erklärte die 60-Jährige: "Wenn Nele zu Hause ist, dann machen wir fast alles zusammen." Ob beim Essen, Gassigehen, Sport oder gemütlichen Serienabenden – das Mutter-Tochter-Duo sei unzertrennlich. "Wenn ich da bin, dann machen wir das, dann sehen wir uns auch intensiver", ergänzte die Studentin. Beruflich tritt Nele zunehmend in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama: Nachdem sie sich entschieden hat, ebenfalls als Moderatorin in der Medienbranche Fuß zu fassen, gilt Frauke wohl nicht nur privat, sondern auch professionell als ihr großes Vorbild.

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig 2022

Getty Images Frauke Ludowig und Tochter Nele im Juni 2024

