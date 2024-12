"Minecraft"-Film: Diese deutsche YouTube-Legende ist dabei

Mit dem Kinofilm "Minecraft" wagt sich die Produktionsfirma Legendary Pictures an eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. In der deutschen Synchronisation darf einer dabei auf keinen Fall fehlen: Erik Range, eher geläufig als Gronkh (47)! Der Streamer und Gaming-YouTuber ist nämlich bekannt als Vorreiter der "Minecraft"-Let's-Plays. Im anstehenden Blockbuster wird er nun eine wichtige Synchronrolle übernehmen. Mit einem Schmunzeln erzählte Gronkh seinen Fans in einem Twitch-Stream: "Ich bin die Off-Stimme." Er wird also quasi der Erzähler sein. Eine Rolle, die er sich selbst aussuchen durfte. Seine Teilnahme an dem Film ist für ihn eine besondere Ehre, denn immerhin ist das Computerspiel ein wichtiger Teil seiner Karriere: "'Minecraft' trägt einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt zu haben."

Während die meisten Gronkh als Let's-Player und Streamer kennen, ist er aber auch seit Jahren immer wieder als Synchronsprecher tätig. Seine Stimme war bereits in zahlreichen Blockbustern zu hören. So sprach der 47-Jährige unter anderem Charaktere in Animationsfilmen wie "Spider-Man: A New Universe" – aber auch in Realfilmen verlieh er Figuren seine Stimme, beispielsweise in "Planet der Affen: Survival", "Monster Hunter" und zuletzt "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Auf seine Rolle in dem Fantasyfilm konnte er sich allerdings gar nicht wirklich vorbereiten, wie er Promiflash bei der Premiere in Berlin erzählte: "Ich wusste gar nicht, wen ich spielen werde. Auch nicht, wie die Rolle aussieht. Ich wusste nur, dass es ein Drachen-Mensch ist."

Gronkh ist bereits seit fast 15 Jahren unter den YouTubern bekannt – vor allem seine "Minecraft"-Videos erreichten Millionen. Seit 2014 streamt er auch regelmäßig auf Twitch und gehört dort zu den beliebtesten Kanälen. Fast jeden Freitag geht er live und unterhält seine Fans mit Reactions, Gaming oder lustigen Geschichten. In der Szene gilt er als Urgestein und bekommt hin und wieder den Spitznamen "YouTube-Papa" verpasst. Auf der Videoplattform unterhält Gronkh mittlerweile gleich mehrere Kanäle – der Hauptkanal konnte aber bisher fast 5 Millionen Abonnenten verzeichnen.

Getty Images Gronkh bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin, 2023

Instagram / gronkh Gronkh im Juni 2019

