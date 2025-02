Dieses eklige Paket schickten Fans an YouTube-Ikone Gronkh

In fast 15 Jahren YouTube-Karriere baute sich Gronkh (47) eine große Fangemeinde auf. Einige Anhänger schickten dem Streamer auch immer wieder kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke zu. In einem Twitch-Stream plaudert Erik Range, wie Gronkh eigentlich heißt, aus, welche verrückten und liebenswerten Dinge seine Fans ihm so zugeschickt haben – denn bis heute habe er fast alle Briefe, Bilder und Basteleien behalten. "Die meisten Sachen landen dann irgendwann in Kisten. Es sind mehr als zehn, hier habe ich gerade sechs Stück stehen", erzählt der gebürtige Braunschweiger. Lediglich Lebensmittel wie Süßigkeiten habe er teils wegschmeißen müssen. Allerdings sei nicht jedes Geschenk angenehm gewesen – und eines wird Gronkh wohl als das ekligste in Erinnerung behalten: "Es lag bestimmt zwei Jahre herum. Ich frage mich, warum das nicht gestunken hat: Da drin war einfach ein Fisch."

Und dabei sei der Fisch gar nicht an ihn adressiert gewesen, sondern an seine ehemalige Kollegin und YouTuberin Trashtazmani – eine Weiterleitung des Päckchens sei allerdings nicht möglich gewesen, denn der Kontakt sei schon nicht mehr vorhanden gewesen. Gronkh selbst habe noch keine unangenehmen Überraschungen bekommen. Ganz im Gegenteil, denn seine Community lässt sich offenbar nicht lumpen. "Das Beste, was ich je bekommen habe, ist die Witcher-Statue", meint der 47-Jährige. Diese habe er allerdings nicht direkt von einem Fan, sondern von einem Bekannten, der Kontakt zum "The Witcher"-Studio CD Projekt Red hatte, "einfach so" zugeschickt bekommen. Die Ankunft des gut zwei Meter hohen Abbilds von Protagonist Geralt von Riva sei das "Merkwürdigste" gewesen, was Gronkh je erlebt hatte: "Das war einer der merkwürdigsten Momente meines Lebens, als die angerufen haben und gefragt haben, ob wir einen Gabelstapler zu Hause haben."

Es sind wohl genau solche Geschichten, für die Fans immer wieder den Weg in Gronkhs Streams finden. Nicht nur, dass er schon mehr als ein Jahrzehnt dabei ist, für viele Creator gilt er auch als Wegbereiter. Von seiner Community und auch den Twitch-Stars wird er oft liebevoll als YouTube-Papa bezeichnet. Angefangen hatte alles mit sogenannten Let's Plays, vornehmlich das Computerspiel "Minecraft". Seit 2014 streamt Gronkh dazu regelmäßig jeden Freitag und Sonntag auf Twitch. Mittlerweile ist der gelernte Fachinformatiker auch immer öfter als Synchronsprecher im Kino zu hören. Mit seiner neuesten Rolle als Erzähler im anstehenden "Minecraft"-Film scheint sich der Kreis für ihn zu schließen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gronkh Gronkhs "The Witcher"-Statue

Anzeige Anzeige

Getty Images Gronkh bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin, 2023

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über das spezielle Geschenk? Ich verstehe nicht, was das soll. Das hat nichts mit Fanliebe zu tun. Lustig, das ist genau mein Humor. Ergebnis anzeigen