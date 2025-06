80.000 Euro: Gronkh offenbart Neuwert seiner Spielesammlung

Erik Range, besser bekannt als Gronkh (48), hat in einem Livestream auf Twitch einen faszinierenden Einblick in seine digitale Spiele-Bibliothek auf der Plattform Steam gegeben. Laut einer Analyse-Website beläuft sich deren aktueller Wert auf etwa 28.000 Euro – der Neuwert dieser Sammlung wird sogar auf rund 80.000 Euro geschätzt. Der Profi-Streamer, der seit 2010 Millionen von Zuschauern mit seinen Gaming-Abenteuern auf YouTube in seinen Bann zieht, besitzt auf dieser Plattform knapp 6.000 Spiele, wobei er einige davon durch Promo-Aktionen kostenlos erhielt. Dennoch staunte das Twitch-Publikum nicht schlecht, als Gronkh durch sein persönliches Gamer-Museum scrollte – einen virtuellen Dachboden voller digitaler Abenteuer, epischer Bosskämpfe und jeder Menge Sidequests.

Doch das ist nur ein Teil seines umfangreichen Archivs. Neben seinen digitalen Spielen auf Steam besitzt Gronkh auf der Plattform GoG zusätzlich etwa 1.000 weitere Titel. Dazu gesellt sich eine analoge Spiele-Sammlung mit rund 2.000 Exemplaren – fein säuberlich archiviert. Darunter Klassiker aus den 80ern, Japan-Importe und limitierte Sammlereditionen, die auf Auktionsplattformen teilweise Höchstpreise erzielen. Manche Spiele hat er doppelt, manche nie ausgepackt. Während andere Bücherregale haben, hat der 48-Jährige ein Regal voller Pixelgeschichte – teilweise mit Originalverpackungen, Inlaycards und Anleitungen, wie sie heute kaum noch gedruckt werden. Der materielle Wert? Für Sammler definitiv beeindruckend. Der emotionale? Für Gronkh unbezahlbar.

Für Gronkh zählt vor allem das, was Games in Menschen auslösen können. Schon in frühester Kindheit begeisterte er sich für die bunte Welt der Videospiele, die ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Streamer gemacht hat. Seit über 15 Jahren erzählt der gelernte Fachinformatiker online Geschichten, lässt andere mitlachen, mitweinen, mitzocken. Seine Sammlung ist dabei keinesfalls ein angestaubtes Museum, sondern ein gewachsenes Archiv – eng verknüpft mit biografischen Etappen und beruflichen Entwicklungen. Damit ist Gronkh nicht nur gut verdienender Streamer, sondern Archivar seiner eigenen Spielerkarriere, die seine Fans sicher weiterhin mit großem Interesse verfolgen werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / rewinstagram Olivia Mees, Rewinside und Gronkh bei einer "Minecraft"-Promoveranstaltung, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gronkh bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin, 2023

Anzeige Anzeige