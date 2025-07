YouTube-Star Gronkh wurde als Kind vom Vater verprügelt

So privat wird Erik Range, besser bekannt als Gronkh (48), nur selten. Normalerweise unterhält der Streamer seine Fans mit seinem trockenen Humor beim Zocken. Als er in einem Twitch-Stream nun das Spiel "Mindlock – The Apartment" spielte, kommt offenbar eine unschöne Erinnerung hoch, die Gronkh mit seinen Zuschauern teilt. Er erinnert sich an die Scheidung seiner Eltern, nach der er und sein älterer Bruder bei der Mutter lebten. Das Verhältnis zum Vater war für den gebürtigen Braunschweiger schwierig. "Mein Vater, sagen wir so, war nicht der beste Vater der Welt. Ja, er hatte wahrscheinlich auch seine eigenen Probleme, hat aber viel an uns Kindern ausgelassen", erzählt Gronkh offen. Seinem Vater rutschte auch schon mal die Hand aus: "Na ja, Schläge gab es halt auch. Was soll man sagen, war halt eine sehr strenge Kindheit. Man wurde öfter mal verprügelt."

Weiter erzählt Gronkh, dass er nach der Scheidung jahrelang nicht mit seinem Vater gesprochen habe. Irgendwann kam es dann zum Wiedersehen in einem Café. Der Moment sei aber nicht schön oder emotional gewesen, sondern habe sich seltsam angefühlt. "Da war nichts. Es war so, als würde ich mit einem Fremden reden. [...] Ich hatte das zu dem Zeitpunkt schon komplett hinter mir gelassen. Das war das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten", meint er. Der 48-Jährige habe sich gewünscht, dass es ein freudiges Wiedersehen gewesen wäre, bei dem man sich unter Tränen "in den Armen liegt", aber so sollte es nicht kommen. Wie das Verhältnis zu seinen Eltern heute ist, offenbarte Gronkh nicht.

Sein Privatleben hält Gronkh eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu gerät er aber doch ein bisschen ins Plaudern. Einer der wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben ist sicherlich Partnerin Pandorya. Mit Tatjana Werth, so Pandoryas bürgerlicher Name, ist er schon seit 2012 zusammen. Über drei Jahre hielten die beiden ihre Liebe geheim, auch wenn es laut Gronkh immer wieder Anzeichen gegeben habe. Heute sind die zwei eines von YouTube-Deutschlands Traumpaaren. Der Content Creator ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Netzstars im deutschen Raum. Mit seinen "Minecraft"-Let's-Plays auf YouTube inspirierte Gronkh eine Vielzahl der heutigen YouTuber und Streamer. In der Szene und auch von den Fans wird er bis heute liebevoll YouTube-Papa genannt.

Instagram / gronkh Gronkh im Juni 2019

Instagram / gronkh Erik Range alias Gronkh, deutscher Streamer

Instagram / pandorya Gronkh und Pandorya im Dezember 2022

