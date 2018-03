Ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen! Gronkh (40) galt bislang als erfolgreichster deutscher YouTuber. Das Urgestein des Gamings unterhält seine Follower seit sieben Jahren täglich mit neuem Content. Seine größte Konkurrentin in Sachen Abonnenten: Bibi Heinicke (24). Die Blondine ist seit 2012 auf der Videoplattform unterwegs und versorgt immer donnerstags und sonntags ihre Fans mit neuen Clips. Und die kommen zuletzt so gut an, dass die 24-Jährige mit ihren Abos sogar Gronkh überholt! Das lässt sich dessen Fanbase allerdings nicht lange gefallen: Kurz nach Bibis Erfolg folgen 6.000 User Gronkhs Channel, damit der wieder vor Bibi liegt – was bis jetzt noch der Fall ist.



