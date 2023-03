Gronkh wusste nicht, wen er in "Dungeons & Dragons" spricht!

Er ist wieder auf der großen Leinwand zu hören! Erik "Gronkh" Range (45) ist seit Jahren ein erfolgreicher YouTuber und Twitch-Streamer. Er verlieh etlichen Videospielcharakteren seine Stimme, bis er 2016 seinen ersten Kino-Synchro-Job ergatterte. Danach sprach Gronkh den Joker in "The LEGO Batman Movie" oder den Schurken Kingpin in Sonys "Spider-Man: A New Universe". Welchem Charakter Gronkh in "Dungeons & Dragons" eine deutsche Stimme verpassen würde, wusste er zunächst nicht!

"Ich wusste gar nicht, wen ich spielen werde. Auch nicht, wie die Rolle aussieht", begann der 45-Jährige bei der "Dungeons & Dragons: Ehre Unter Dieben"-Premiere in Berlin gegenüber Promiflash zu erzählen. Gronkh fuhr fort, dass er sich deshalb gar nicht auf die Rolle des Kanzlers Norixius vorbereiten konnte: "Ich wusste nur, dass es ein Drachen-Mensch ist. Die Stimme ist also tiefer und diese so tief zu stellen, kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich musste ein bisschen rumbrummeln und es hat geklappt."

Während des Promiflash-Interviews verriet der Unternehmer ebenfalls, dass er seinem Charakter Norixius gerne noch einmal seine Stimme leihen möchte: "Ich hoffe, es gibt einen Nachfolger, damit man die Rolle vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen kann. Aber mal gucken."

Getty Images Rick Kavanian und Gronkh bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin, 2023

Getty Images Der "Dungeons And Dragons"-Cast in Berlin

