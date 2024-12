Finanzamt sorgt für Gronkhs schönste Weihnachtsüberraschung

Gronkh (47), einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, kann nach einem intensiven Jahr endlich aufatmen. Der Streamer berichtet in einem Livestream auf Twitch von einer umfangreichen Steuerprüfung, die ihn und sein Team zwölf Monate lang auf Trab hielt. "Die wollten alles wissen", erzählt Gronkh, der akribisch Nachweise für sämtliche Einnahmen – sogar für nicht monetarisierte Projekte – vorlegen musste. Doch am Ende habe sich die Mühe gelohnt: "Es hat sich herausgestellt, dass ich jetzt einen sechsstelligen Betrag zurückbekomme." Wie hoch die Summe genau ist, will er nicht preisgeben. Mit einem breiten Lächeln bezeichnet er das Ganze jedoch als sein ganz persönliches "Weihnachtsgeschenk".

Der Auslöser für die Prüfung war weniger erfreulich: Vor rund einem Jahr kursierten im Darknet mutmaßliche Einkommenslisten prominenter Streamer. Diese führten offenbar zu einem verstärkten Fokus der Steuerbehörden auf die Branche – und auch Gronkh blieb davon nicht verschont. "Der Verdacht auf Steuerhinterziehung stand im Raum", verrät er seinen Zuschauern, denen er schon während des laufenden Verfahrens immer wieder Updates gegeben hatte. Nun hat die lange Prüfung ein glückliches Ende gefunden, und der gebürtige Braunschweiger kann sich pünktlich zu Weihnachten über ein finanzielles Polster freuen. "Ich habe immer alles bezahlt, vielleicht sogar zu viel – aber jetzt gibt es die Belohnung dafür", erklärt er augenzwinkernd.

Nach der Erleichterung über den erfolgreichen Abschluss seiner Steuerprüfung kann Gronkh sich direkt auf das nächste Highlight freuen – diesmal auf der großen Leinwand. Erik Range, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, wird als Sprecher im kommenden Kinofilm "Minecraft" zu hören sein. Dem Pionier der deutschen "Minecraft"-Let's-Plays wird dabei eine besondere Ehre zuteil, wie er in einem Twitch-Stream ausplaudert: "Ich bin die Off-Stimme." Als Erzähler des Films wird er die Zuschauer also durch die ikonische Blockwelt führen. Diese Rolle habe er sich sogar selbst aussuchen dürfen.

Instagram / gronkh Gronkh im Juni 2019

Instagram / gronkh Erik Range alias Gronkh, deutscher Streamer

