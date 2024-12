Mutmaßliches Opfer von P. Diddy schildert heftige Details

Die Negativschlagzeilen über P. Diddy (55) wollen einfach nicht abreißen. Die Liste der vorgeworfenen Straftaten ist lang. So soll der Rapper unter anderem in mehrere Vergewaltigungsskandale verwickelt sein. Eines seiner mutmaßlichen Opfer meldet sich nun zu Wort und schildert dramatische Szenen eines Vorfalls aus dem Jahr 2006. In einem Gespräch mit CNN berichtet der Ankläger: "Ich habe geschrien und ihm gesagt, er solle aufhören. Es war unglaublich schmerzhaft, und er hat so getan, als wäre es nichts gewesen. Und er schien davon nichts mitzubekommen. Aber es war eine unglaubliche Misshandlung."

Im weiteren Gesprächsverlauf erinnerte sich der Ankläger daran zurück, dass Diddy zunächst "unglaublich freundlich" und "sehr liebenswürdig" gewesen sei. Der Vorfall soll sich in Hampton ereignet haben, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die The Mirror vorliegen. Diddy soll seinem mutmaßlichen Opfer vor den geschilderten Szenen zwei alkoholische Getränke angeboten haben, die laut dem Ankläger mit verschiedenen Rauschmitteln versetzt wurden.

Diddy sitzt bereits im Gefängnis und sieht sich schweren Vorwürfen gegenübergestellt, unter anderem wegen sexueller Übergriffe, Erpressung und Menschenhandel. Zuletzt beschuldigten drei Männer, der Musiker habe sie unter Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt. Laut Schätzung eines Anwalts könnten noch weitere 300 zivilrechtliche Klagen eingereicht werden, die Diddy Missbrauch vorwerfen. Das berichtete BBC.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige