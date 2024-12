Sophia Thiel meldet sich erstmals nach Atlantiküberquerung

"Mission Unknown geschafft", Sophia Thiel (29) meldet sich über Instagram nach einem Segelabenteuer mit einem sexy Foto bei ihren Fans. Nach zwei Wochen Funkstille zeigt sie sich ganz durchnässt und ohne Klamotten. Die Influencerin posiert, umgeben vom Meer, und erinnert mit ihren roten, nassen Haaren glatt an die Disney-Meerjungfrau Arielle. "Diese Atlantiküberquerung war wirklich das bisher krasseste Abenteuer meines Lebens!", betont Sophia. Offensichtlich hat sie eine aufregende Zeit hinter sich.

Bis vor einigen Tagen war sie augenscheinlich mit den Dreharbeiten zu der Abenteuersendung "Mission Unknown: Atlantik" beschäftigt. "Egal, wie schön und überwältigend viele Erlebnisse waren, ich bin dennoch sehr froh darüber, wieder festen Boden unter meinen Füßen zu haben", gibt die 29-Jährige zu. Die Fitness-Bekanntheit betont, wie sehr sie sich nach ihren Erlebnissen des Jahres auf zu Hause freut. "Als Nächstes genieße ich die Weihnachtszeit in meiner Heimat mit meiner Familie und lasse das restliche Jahr entspannt ausklingen."

In der Serie von Streaming-Star Knossi (38) startete sie einen Segeltrip mit anderen Internet-Berühmtheiten, darunter Survival-Legende Joey Kelly (51), Ann-Kathrin Bendixen und Marc Eggers (38). Auch der Show-Erfinder und 7 vs. Wild-Gewinner Knossi nahm selbst teil. Die Aufgabe war es, in Fünfer-Teams den Atlantik zu überqueren. "Abbrechen ist keine Option – egal, was passiert", machte der Streamer im Vorhinein die Ansage. Insgesamt zwei Teams traten beim Dreh gegeneinander an. Wer zuerst die Ziellinie überquert, hat gewonnen. Das Ergebnis erfahren die Zuschauer dann im Frühjahr 2025 auf YouTube.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

