"Mission Unknown": Ist das Knossis eigenes "7 vs. Wild"?

Knossi (38) hat Abenteuerblut geleckt. Der Streamer nahm bereits zweimal an Fritz Meineckes (35) Survivalshow 7 vs. Wild teil. Nun bringt er seine ganz eigene Abenteuer-Sendung an den Mann. "Mission Unknown: Atlantik" heißt das Format. Am 7. November können die Fans den Start der Dreharbeiten in einem Livestream auf Twitch mitverfolgen – auf seinem Kanal begleitet Knossi "den letzten Tag an Land", wie er auf Instagram ankündigte. Die Mission der Teilnehmer ist es, in zwei Teams mit je fünf Kandidaten den Atlantik auf einem Segelboot zu überqueren. Wer zuerst ankommt, gewinnt. Die Herausforderung dabei: Jeder im Team darf nur einen Seesack und elf Kilogramm persönliches Gepäck mitnehmen.

Und wer macht alles mit? Antreten werden neben Knossi altbekannte Gesichter aus der Influencer- und Streamerwelt. Mit Joey Kelly (51) und Ann-Kathrin Bendixen sind schon mal zwei Outdoor-Profis in Team Orange, das der Show-Erfinder selbst anführt. Unterstützung bekommen sie von Model Marc Eggers (38) und Reise-Influencerin Sophia Chiara. Team Blau besteht aus Komiker Clemens Brock, Fitness-Star Sophia Thiel (29) sowie den Netz-Bekanntheiten Willy Whey, Jodie Calussi (31) und TC. Jedes Team bekommt zudem zwei erfahrene Skipper an die Seite gestellt, um auf See nicht verloren zu gehen. Knossis Ansage im Netz lautete: "Abbrechen ist keine Option – egal, was passiert!" Die ganzen Folgen sind dann im Frühjahr des kommenden Jahres auf YouTube zu sehen.

"Mission Unknown" ist aber nicht das erste eigene Format, das Knossi dieses Jahr bekam. Erst vor wenigen Wochen durfte er seine "Knossi-Edition" von Promi Big Brother durchführen – und das schon zum zweiten Mal. Im vergangenen Jahr durften der 38-Jährige und seine Netz-Kollegen allerdings nur 57 Stunden in den Container einziehen, in diesem Jahr waren es sogar schon drei Tage. Dem Experiment stellten sich unter anderem "7 vs. Wild"-Erfinder Fritz, Rapper Finch (34) und Podcasterin SelfieSandra (25). Den Sieg nahm aber Streamer Adam Wolke alias Skyline TV mit nach Hause.

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen im Juni 2023 in Kanada

Andreas Wolf Adam Wolke aka Skyline TV bei Knossis "Big Brother"-Edition im Oktober 2024

