Knossi taucht ab: Drei Wochen offline für neues Abenteuer

Jens Knossala (38) alias Knossi verabschiedet sich für drei Wochen aus dem Netz – aber nicht, um sich zu entspannen, sondern um sich der ultimativen Herausforderung zu stellen! Der Entertainer verkündete in seinem Twitch-Stream, dass er Teil eines spektakulären Abenteuers ist: "MISSION UNKNOWN: Atlantik". Gemeinsam mit anderen, noch geheimen Content-Creatorn wird er den Atlantik überqueren, ohne die Möglichkeit, das Projekt abzubrechen. Es handelt sich um die "größte Challenge ihres Lebens", bei der sie sowohl körperlich als auch mental an ihre Grenzen stoßen werden. "Jeden Morgen frage ich mich: 'Warum mache ich das?'", scherzt der Streamer, doch er scheint gespannt auf das Abenteuer und die Reise zu sich selbst zu sein.

Die Zuschauer können sich auf eine Ausstrahlung Anfang 2025 freuen, und Knossi verspricht, dass es eine Show voller unvorhersehbarer Wendungen und intensiver Momente wird. "Ihr könnt euch auf etwas freuen, was so im deutschsprachigen Raum neu ist!" Dabei wird es nicht nur ums Überleben gehen – die Rede ist auch von unerwarteten Ereignissen und tiefgründigen Gesprächen mit den anderen Teilnehmern, die gemeinsam an ihre Grenzen stoßen werden.

Neben dem großen Abenteuer auf hoher See plant Knossi privat seine wohl größte Reise: in den Hafen der Ehe einzulaufen! Im Juni stellte der 38-Jährige seiner Partnerin Lia Mitrou während eines romantischen Urlaubs auf den Malediven die Frage aller Fragen. Obwohl die Hochzeit erst im Sommer 2026 stattfinden soll, ist seine Verlobte schon mitten in den Vorbereitungen. "Jetzt wird es ernst", kommentierte der 7 vs. Wild-Star ein Video in seiner Instagram-Story, das Lia umgeben von Zetteln und Hochzeitsplänen zeigt. "Sind eure Frauen auch so?", fragte er seine Follower lachend, als er das Bild eines goldenen Bestecks entdeckte. "Ich würde sagen, wir nehmen diese Gabel – damit ich auch was beigetragen habe", scherzte Knossi weiter. Auch wenn er um keinen Spruch verlegen ist, betont er: "Ja, ich nehme auch an der Planung teil!"

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi in Las Vegas

