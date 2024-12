Weiß sie was? Zoff-Foto von J.Lo und P. Diddy aufgetaucht

Zwei Jahre lang waren Jennifer Lopez (55) und P. Diddy (55) ein Paar. Aktuell hält der Rapper die Medien mit Negativschlagzeilen auf Trab. Unter anderem wird ihm sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. So soll er vor rund 24 Jahren ein mutmaßliches Opfer vergewaltigt haben, das zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 13 Jahre alt war. Bild liegen nun Fotos vor, die Böses vermuten lassen: Obwohl es sich hierbei um keine bewegten Bilder handelt, dürften die meisten Betrachter die explosive Stimmung zwischen dem Ex-Paar dennoch spüren. Das Interessante: Die Aufnahmen entstanden am 7. September 2000 – an dem Abend, an dem Diddy angeblich das minderjährige Opfer vergewaltigt haben soll.

Die Fotos lassen vermuten, dass Jennifer und Diddy lautstark über etwas gestritten haben – über was ist allerdings unklar. Mit versteinerter Miene und gesenktem Blick steht die Sängerin hinter ihrem damaligen Ex-Freund und ist sichtlich verärgert. Bisher äußerte sich J.Lo zu den Anschuldigungen gegen Diddy nicht. "Jennifer ignoriert alle Fragen über Diddy, aber sie kann die Angst nicht ignorieren, die jedes Mal aufkommt, wenn sein Name erwähnt wird", verriet ein Insider gegenüber National Enquirer vergangenen Monat.

Seit Monaten tauchen nahezu täglich neue Details über Diddys mutmaßliche Verbrechen auf. Vor Kurzem schilderte ein Ankläger grausame Szenen, die ihm widerfahren sind. "Ich habe geschrien und ihm gesagt, er solle aufhören. Es war unglaublich schmerzhaft, und er hat so getan, als wäre es nichts gewesen. Und er schien davon nichts mitzubekommen. Aber es war eine unglaubliche Misshandlung", berichtete er im Gespräch mit CNN. Diddy habe ihm zwei alkoholische Getränke verabreicht, die mit Drogen versetzt waren. Anschließend soll der 55-Jährige sein mutmaßliches Opfer vergewaltigt haben.

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez bei den MTV Video Music Awards 1999

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, September 2000

