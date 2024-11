Jennifer Lopez "ignoriert" Fragen zu kriminellem Ex P. Diddy

Jennifer Lopez (55) befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation, da ihr Name im Zusammenhang mit ihrem Ex-Freund P. Diddy in die Öffentlichkeit geraten ist. Der Produzent befindet sich seit seiner Verhaftung im September in Untersuchungshaft, während er auf seinen Prozess im Mai 2025 wartet. Diddy, dem unter anderem Zuhälterei und sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, befand sich von 1999 bis 2001 in einer Beziehung mit der Sängerin. Trotz der früheren Verbindung meidet Jennifer Lopez jegliche öffentliche Diskussion über Diddy und hofft verzweifelt, dass sich das Thema von alleine erledigt. "Jennifer ignoriert alle Fragen über Diddy, aber sie kann die Angst nicht ignorieren, die jedes Mal aufkommt, wenn sein Name erwähnt wird", verrät ein Insider gegenüber National Enquirer.

Thea de Sousa, die mit Jennifer an "Manhattan Love Story" arbeitete, stärkt ihr jedoch den Rücken und beteuert gegenüber dem Magazin, dass die "On the Floor"-Interpretin nichts von den Machenschaften ihres Ex-Partners wusste: "Sie trinkt kaum, sie ist keine Partylöwin, sie ist kein Spaßvogel, sie ist ein Workaholic, der [Frauen] aufrichtet und der für eine kurze Zeit in seinem Leben von ihm [Diddy] verzaubert war."

Für Diddy läuft es derzeit nicht gut: Jüngst wurde dem Musiker zum dritten Mal sein Kautionsantrag verweigert. "Aus den folgenden Gründen wird der Antrag von Combs abgelehnt – keine Bedingung oder Kombination von Bedingungen wird die Sicherheit der Gemeinschaft angemessen gewährleisten", erklärte Richter Arun Subramanian in den Dokumenten. Auch soll eine mögliche Zeugenbeeinflussung so verhindert werden.

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, 1999

Getty Images P. Diddy, Rapper

